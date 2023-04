Dr. Kemal Dizdarević: Prvo Bracu pomjerite, on je oslonac Sekine zlobe

Ugledni neurohirurg dr. Kemal Dizdarević napisao je novu kolumnu koju prenosimo u cijelosti.

- Ljudski rod sam pravi svoju historiju. On to radi, ne u samo-selektiranim okolnostima, već pod utjecajem okolnosti koje postoje od ranije. Davno je to rekao gosp. Karl, još 1851.

Balkanske zabiti

Promjena vlasti u balkanskim zabitima je uvijek bolna i opasna. Bolna je vlastodržcima, a opasna novim pretendentima. Razlog boli balkanskih vlastodržaca treba tražiti u činjenici da tim budućim gubitnicima, samo gola vlast omogućava održavanje sopstvene iluzije važnosti, te održavanje svih njihovih vulgarnih povlastica koje nepristojno i nezakonito konzumiraju.

Bez sile vlasti oni ostaju ono što jesu: nevažni mediokriteti i opasni majstori obmane.

Pretendenti, kakvi god da su, bolji su, jer od ovih gorih izgleda da nema, a i novi su, jer nisu oni pravili ovaj momentum obmane i prokletstva što se nadvio nad našim sudbinama kao da smo Marksovi savremenici.

Nepovoljne okolnosti

Oni koji osvajaju vlast, osvajaju je u po njih nepovoljnim okolnostima ili kako već rekosmo pod utjecajem okolnosti koje postoje od ranije, a koje nisu oni sami izabrali.

Kakva god ta nova vlast bila, poslije 30 godina vladavine onih u prosjeku ispodprosječnih, dobit će se novi zamah što miriše na promjene.

U adlerovskom smislu rečeno, mi nismo određeni našim prijašnjim iskustvom i našom prijašnjom traumom već značenjem koje sami dajemo tom iskustvu i toj traumi.

Agresivna retorika straha

Tumačenje i značenje naše trauma su sadašnji vlastodršci decenijama pokušavali modificirati i prilagoditi njihovim interesima. Kod značajnog broja instrumentaliziranih ljudi to su i uspjeli. Ne samo da su nam kreirali tragediju u prošlosti svojim pogrešnim premisama i konsekventnim akcijama već su nam silom pokušali istumačiti, na svoj način i svojom agresivnom retorikom straha, tu našu prošlost dajući joj isključivo njihovo značenje koje je u potpunosti zasjenjeno njihovom socijalno-kriminalnom perspektivom.

Prvo Bracu pomjerite, on je oslonac Sekine zlobe. A i ostali, njima slični, vremenom će postati samo marginalizirani trulež na balkanskom smetljištu historije.

Kada se uzrok bolesti otkloni, organi dobijaju mogućnost, ako ne regeneracije, onda bar reparacije.