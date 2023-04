FHMZ: Danas oblačno sa snijegom

U Bosni i Hercegovini danas očekuje oblačno vrijeme. U Bosni lokalno i povremeno sa slabim snijegom ili susnježicom. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 3, na jugu do 8, a dnevna od 0 do 6, na jugu do 12 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme. Povremeno je moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura oko -3, a dnevna oko 2 stepena.

Narednih dana oblačno

U srijedu pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni je povremeno moguć slab snijeg ili susnježica. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 stepeni.

U četvrtak u Bosni umjeren do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -6 do 0, na jugu do 4, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Neuobičajeno hladno vrijeme za ovaj dio godine, uz povremene, slabije padavine i preovladavajuće sjeverno strujanje, uzrokovaće probleme većini populacije. Neophodno je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju i zaštiti od niskih temperatura, te po mogućnosti reducirati boravak na otvorenom, naročito rizične grupe poput hroničnih bolesnika, starijih, trudnica i djece. U poslijepodnevnim satima, sa djelimičnom stabilizacijom, biće neznatno ugodnije.