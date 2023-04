Fahrudin Radončić za N1: Bećirović se nije smio miješati u izbore u Crnoj Gori

U zanimljivom i dinamičnom razgovoru Radončić je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, dosadašnjem radu novog Vijeća ministara BiH, novoformiranoj Vladi KS, imenovanju Nihada Uka za premijera Kantona Sarajevo...



Nije pravi izbor

Govorio je i o radu ministra sigurnosti Nenada Nešića, presudi u predmetu “Respiratori”…

- Ja se nisam oglašavao iz prostog razloga da pustimo da ta nova parlamentarna većina na miru izabere svoje ministre. Izabralo se Vijeće ministara. Ja mislim da je dobro da je gospodin Konaković izabran za ministra vanjskih poslova, da je to jedna nova poruka, prozapadna, u odnosu na ono što je radila gospođa Turković. Da je posljednjih dana primala ministra vanjskih poslova Irana i tako dalje.

Što se tiče Kantonalne vlade Sarajevo, nismo reagirali jer nas niko ništa nije pitao - rekao je Radončić.

Dodao je da je, kada je u pitanju Vlada KS, izbor Nihada Uka za premijera veliko razočarenje.

- Vi u Sarajevu imate nekoliko hiljada vrsnih menadžera. Imate stotinu ili dvije-tri stotine profesora Ekonomskog fakulteta ili privatnih fakulteta koji se vrlo dobro razumiju u infrastrukturne radove, u razvoj grada. Imate menadžera na stotine i stotine koji znaju da upravljaju ljudskim resursima. Ovo što su oni ponudili, jednog mladog čovjeka koji očigledno nije nikada upravljao ljudskim resursima... Ja ne mislim da Sarajevo kao kulturni, ekonomski, razvojni, politički, bankarski, urbanistički i svekoliki centar nije mogao i trebao da da mnogo snažniju ličnost za premijera.

Bojim se da se ovdje išlo na zadovoljavanje političkih afiniteta, ili kolača pojedinih stranaka, a ne da dobijemo premijera koji će Kantonu Sarajevo vratiti da to bude lider razvoja koji će u Sarajevu vidjeti prijestonicu. Vidjeli smo i taj ekspoze. Vi tamo ste zaboravili Prvu longitudinalu, Sjevernu i Južnu longitudinalu. Bez tih 14 traka od aerodroma do centra, Sarajevo nije prijestonica. Nemate, izdvojili ste milion maraka za Prvu transverzalu, 10., 11., 9., a za neki helikopter ste izdvojili 20 miliona. Sve to govori da Kanton Sarajevo nije vjerovatno dobio vladu kakvu ovaj grad treba da postane prijestonica.

Na konstataciju da je zadovoljan radom Konakovića, upitan je da li je zadovoljan izborom i radom Edina Fortom te Nenada Nešića za ministra sigurnosti, funkciju koju je Radončić ranije dva puta obnašao, rekao je:

- Nisam zadovoljan Fortom. Forto ništa nije uradio kao premijer. Imao je lijepu priču, vidjeli ste, tri godine je čovjek vodio Kanton. Nama je naš premijer gospodin Nenadić na Prvoj transverzali za tri, četiri mjeseca korone srušio 22 objekta. I od toga dva privredna subjekta. To su bili hemijska čistiona i GRAS. Da krene Prva transverzala. Oni nas već dvije godine uvjeravaju da ne mogu zbog jedne kuće da krenu Prvu transverzalu. Nije problem te kuće koja je ispred „Avaza“, nego još 50 takvih kuća do Vogošće. I takav čovjek koji gola nije zabio u Kantonu danas je ministar. Što bih ja bio impresioniran time?

Kada se gospodin Nešić spominje, ja vam, kao ministar sigurnosti koji je to radio dva puta, kažem da je on za mene veliko iznenađenje.

Potpisati Europol, to je stvar na kojoj se radilo 10 godina. Ja sam to ostavio pripremljeno, gospodin Cikotić to nije htio uraditi. Gospodin Nešić je uradio historijsku stvar. Historijski važno za saradnju Europola, znači evropske policije i bosanskohercegovačkih agencija. I samo to što je uradio, on je već položio.

Nešić uradio pravi posao

Na pitanje da li tu vidi ikakvu opasnost, Radončić je istakao:

- Vidim opasnost za ljude koji su kriminalci, narkodileri, koji su radili na Skyu. Ministarstvo sigurnosti je sabirna tačka za Sky, za sve podatke Europola, to dolazi na nivo državnokrovne institucije, to je Ministarstvo sigurnosti i da onda po principu lijevka ide našim sigurnosnim agencijama, gdje ministarstvo ne smije da se miješa u operativni sadržaj tih depeša, da je državni krov i daje nam državnu instituciju i veoma važnu stvar, svi podaci od Europola koji dođu, pa i za Sky i mnogi drugi imaju zakonsku valjanost.

Lider SBB-a odgovorio je i na pitanje da li je optimističan da će Vlada FBiH biti formirana 6. aprila.

- Niti sam optimističan niti nisam. To je Vlada u kojoj SBB-a nema, lično mi je stalo da se ta priča završi. Znate, Novalić je u tehničkom mandatu već četiri godine i to je dosadilo svakome i nadam se da će se to što prije uspostaviti.

Na pitanje da li SDA poručuje da Lendo neće dati potpis i da intervenira Šmit (Schmidt), Radončić je bio jasan:

- SDA je izbornu kampanju zasnivala na tome da jedna stranka koja predstavlja jednu etničku grupu ne može upravljati cijelom zajednicom misleći na HDZ, sada to SDA isto radi. Oni prave problem da li je 9 ili 13 u Domu naroda jer je to preglasavanje Bošnjaka. Ovdje se radi o civilizacijskom postignuću, onaj koji ima parlamentarnu većinu, znači pedeset i više ruku u bilo kojem parlamentu predlaže vladu.

Odgovorio je i na pitanje može li se kontekst oko formiranja Vlade vezati uz kontekst s današnjom presudom.

- Ne. To je apsolutna koincidencija. Zakazivanje presude je davno rečeno. Ja sam kao ministar sigurnosti donio ostavku iz tri razloga.

Prvi je bio vezano za migrantsku krizu, drugi je bio vezan za to što SDA, SNSD i HDZ ne mogu napraviti ambijent za uspjeh, a treći je bio da procesuiraju gospodina Novalića jer su SDA, gospodin Izetbegović, svi rekli da je to udar na bošnjački narod. Ja sam rekao, treći razlog je da ja kao ministar sigurnosti ne mogu dozvoliti da se jedna čisto krivična situacija tretira kao udar na moj narod. i sutra ćemo vidjeti šta će se dogoditi.

Očita greška Bećirovića

Radončić je vrlo precizno odgovorio i hoće li se promijeniti Crna Gora, u kakvim je sada odnosima s gospodinom Đukanovićem…

- Ja sam s gospodinom Đukanovićem imao toplo-hladne odnose kad je on bio blizak policiji Slobodana Miloševića. Bili smo udaljeni na kraju svijeta. Gospodin Đukanović se reformirao. Gospodin Đukanović je postao velika historijska ličnost Crne Gore. Uveo je Crnu Goru u NATO pakt, izglasao je suverenost i meni je žao da nije imao dovoljno savjetnika ili svoja lična, da nije nadvladao svoj vlastiti ego da on donese odluku da se ne kandidira. To je jedna strana priče. Druga strana priče, mislim da su ovdje pogriješili naš gospodin Bećirović, gospodin Komšić što su se miješali u unutrašnje stvari Crne Gore u ime BiH. Ne možete kao član Predsjedništva BiH pozivati građane nijedne države da glasaju za predsjednika druge države. Ne možete kritizirati Dodika i Cvijanović koji pozivaju da se glasa za Milatovića, a vi to isto radite za gospodina Đukanovića. Mi smo bili s razlogom veoma uvrijeđeni i ljuti kad je gospodin Milanović prije 15-16 godina došao i promovirao gospodina Komšića kao kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva. Znači, ovdje BiH treba da se ponaša kao suverena zemlja. Nemojte raditi nešto što ne želite da se vama radi.

Optužnica trebala obuhvatiti mrtve glave

- Iz medija pratim, imate nekoliko činjenica koje su neosporne, kupili su neispravne respiratore, neko mora odgovarati za to. Mislim da optužnica tu manjka, gurnuti su na KCUS da bi se na jednom ročištu jednom pokazalo da se oni koriste. Oni su se koristili, suprotno onome što kaže gospođa Izetbegović, na živim ljudima. Koliko je ljudi umrlo, koliko je ljudi platilo, time se optužnica ne bavi. Bavi se finansijsko-materijalnim posljedicama, mislim da niko ne smije biti iznad zakona. Moramo poštovati svaku presumpciju nevinosti, ali trebamo pustiti da Sud odluči.

Ako neko kaže Seka, znači Sebija je naredila. Ako gospodin Novalić ne može prepoznati ženski glas, svi smo prepoznali njen glas. Ne može biti politički proces. Ja sam bio šef koordinacionog tijela za zaštitu i spašavanje. Taj isti gospodin Solak, nabavljali su za 3.800 maraka stotine hiljada komada, znate onih toplomjera što vam mjere na ruci, koji koštaju 50 eura. To je bila brutalna pljačka u pandemiji i ja ne vidim da je to politički montiran proces. Ako sutra (danas, op. a.) bude oslobađajuća, postoji pravo žalbe, pa neka se završava na sudskim klupama.

Dodik niti je bolji niti je gori

Na pitanje da li misli da je Dodik drugačiji, Radončić je rekao:

- Dodik je povećanjem u državnom budžetu priznao da ga itekako zanima Bosna i Hercegovina. Nije baš on neki protivnik BiH. Ali to je isti Dodik kao iz perioda Bakira Izetbegovića. Nemojte da niko pravi iluziju da je Dodik bio nešto bolji za vrijeme Bakira Izetbegovića.

Nije, osim mimo partnera u BiH.

Nije on bolji i ne može biti bolji. Jednostavno još ima svoju političku agendu od koje ne odustaje. Mi Dodika moramo pobijediti u regionalnoj saradnji, ekonomskim rezultatom, jačanjem bošnjačkog političkog faktora, jačanjem bh. političkog faktora i Dodik se neće promijeniti, ali mi treba da promijenimo način rada kako da ga legalnim i legitimnim sredstvom pobijedimo.

Milatoviću čestitali američki i evropski dužnosnici

- Što se tiče samog izbora gospodina Milatovića, njemu je čestitao gospodin Đukanović. Čestitali su mu najveći američki i evropski dužnosnici. Mi s razlogom očekujemo da on drži do riječi koje je javno rekao, da će gurati Crnu Goru u Evropsku uniju, da će poštovati prava i manjine svih građana, da će biti predsjednik svih građana - rekao je Radončić.

CIjeli intervju pogledajte u videoprilogu.