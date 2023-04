Muslimani obilježavaju odabranu noć Lejletul-Bedr: Prigodni programi u džamijama širom BiH i dijaspore

Mubarek noć Lejletul-bedr nastupa večeras s akšam-namazom, a u džamijama širom Bosne i Hercegovine i dijaspore bit će obilježena prigodnim programima.



- Bosna i Hercegovina, država ravnopravnih naroda i građana, jednakih mogućnosti za sve u skladu sa zakonom je naš najveći cilj. Otuđeni centri moći, pohlepni, nedisciplinarani pojedinci, oni koji imaju svoj, a ne zajednički cilj, vode ka Uhudu, a ne Bedru - poručio je povodom ove mubarek noći muftija goraždanski Remzija ef. Pitić.

"Pouke radi, poduke radi"

U razgovoru za Agenciju MINA Pitić je kazao da ovu noć, ali i druge historijske događaje, spominjemo "pouke radi, poduke radi, svijesti radi, urneka radi za sva vremena i sve generacije".

- Ali, ni ta pouka, ni poduka, ni urnek nisu da bi se kopirali, preslikali. Oni su tu da bismo u svome vremenu na njihovim temeljima tragali za odgovorima na izazove vremena u kojem živimo - ocijenio je Pitić.

Podsjetio je da Bedr nije bio moguć bez kvalitetne pripreme onih koji su na pravoj strani.

- Poslanik, a.s., je nakon konsultacija sa svojim drugovima obavio sve neophodne pripreme, poduzeo sve mjere kako bi postigao uspjeh na zemlji. Na zemlji važe zemaljski zakoni. Trebalo je odabrati lokaciju na kojoj će se suprotstaviti nadmoćnijem neprijatelju, trebalo je rasporediti snage, zauzeti bunareve. Sve su to strateški potezi zemaljske naravi za postignuće cilja - pobjede nad nadmoćnijim neprijateljem kojem je cilj potpuno uništenje zajednice vjernika. Kada je sve to obavio Poslanik, a.s., upućuje dovu. Dova je izlazak iz samo zemaljskog okvira i uključenje nebesa - naveo je muftija goraždanski.

Historijski događaj

Jasno je istakao da pobjede na Bedru ne bi bilo da Allah Svevišnji i Svemogući nije to omogućio slanjem svojih vojski.

- On je neizmjerno mudar i njemu je sve poznato. On je onaj koji spletke svakojako lahko raskrinkava i čini ih besmislenim i nemogućim onda kada ima grupu koja u to vjeruje bez ikakvih uslova i bez ikakve sumnje. Nadam se da ćemo biti u prilici da naše hadžije, i one koji obavljaju umru, odvedemo do Bedra i na licu mjesta ih sa stručnim vodičima upoznamo sa svim aspektima tog historijskog, planetarnog događaja koji je promijenio tok ljudske historije. Time ulazimo u civilizacijski aspekt ovoga prelomnog događaja u kojem se pokazalo da perfektna organizacija, dova i Božija pomoć nadmašuju i najoptimističnija očekivanja onih koji čvrsto vjeruju i čuvaju se od grijeha. Jer, kada Bog daje, to se vagati ne zna, niti može. Kada on pomaže to je dostatno, i više od toga - poručio je muftija.

Kao još jednu poruku Bedra, muftija Pitić je izdvojio poslušnost Poslaniku, a.s.

- Biti na visini zadatka nije moguće u situaciji kada se ne zna ko kosi, a ko vodu nosi. Čelična disciplina u poslušnosti Poslaniku, a.s., je bila moguća samo u jedinstvu zajednice koja je odredila svoje ciljeve. Neće postići uspjeh nijedna grupa ako nije spremna na odricanje na korist ljudima u ime dragoga Boga. Neće postići uspjeh nijedna zajednica koja ne zna odrediti minimum zajedničkih ciljeva i interesa i kojoj ima svi da služe. Jedinstvo cilja je moguće samo kad imate posvećene ljude tom cilju i onoga, ili one koji te ciljeve određuju - kazao je Pitić.

Rješenja protiv nasrtaja šejtanovih sluga

Naglasio je da poruke Bedra treba svaka generacija iščitavati sebi, zbog sebe.

- Također, treba tražiti rješenja protiv nasrtaja šejtanovih sluga koji brojčano izgledaju nadmoćniji, a i statistički to tako izgleda. Neprestano, neumorno traganje za rješenjima u čijim će središtima uvijek biti ljudsko dostojanstvo je jedini put. Kako neko reče nema puta ka miru, mir je put. To nam mora biti zajednički cilj. Pri tome uvijek treba imati na umu da ima i onih kojima je nemir i nered jedini način postojanja, onih koji ne mogu živjeti ako nemaju neprijatelja - rekao je Pitić.

U Muftijstvu goraždanskom ova odabrana noć bit će obilježena u Rogatici, u Sudžaudinovoj džamiji, prema planu rada Muftijstva.

- Time ćemo još jednom pokazati da nam je stalo do naših ljudi, heroja koji su se vratili svojim domovima, ali i onih koji ne zaboravljaju svoje korijene, vraćaju se svom topraku jer tako dolaze sebi. Bit ćemo i u ostatku ramazana s našim ljudima, da im damo podršku i olakšamo njihove goleme izazove, a koji su se pokazali i prvog dana ramazana brutalnim nasiljem nad mojom Ajšom i Fadilom Memiševićem u Višegradu. To je, dijelom, naš ovovremeni Bedr. Naši ljudi su povratkom ispunili svoju misiju i dužnost, naše je da neprestano budemo s njima - poručio je muftija Remzija ef. Pitić.

Brojčani odnos snaga nije presudan

Na brdu Bedr, blizu grada Medine, 17. ramazana 624. godine dogodila se prva bitka u historiji islama. Muslimana je u toj historijskoj bitki bilo 314, a njihovih neprijatelja, idolopoklonika je bilo 1.300. Iako brojčano slabiji, muslimani su, predvođeni Muhammedom, a.s., vojno porazili neprijatelje.

Bitka na Bedru je inspiracija muslimanima i potvrda da brojčani odnos snaga nije presudan, već iskrena vjera i to je znak da je snaga u jedinstvu muslimana.