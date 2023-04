Prepiske iz GENSEK grupe na viberu otkrivaju ulogu Sebije Izetbegović u aferi "Respiratori": Šefe, čujte se vi sa Sebijom

Fadil Novalić, Fikret Hodžić i Fahrudin Solak, prvostepenom presudom Suda BiH osuđeni su na ukupno 15 godina zatvora u predmetu "Respiratori".



Međutim, postavlja se pitanje, kakva je uloga Sebije Izetbegović, direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Stotine medija su objavile izvještaj iz sudnice s ročišta u oktobru 2021. godine, kada su u prezentirane poruke koje su premijer FBiH Fadil Novalić, sekretarka Vlade FBiH Edita Kalajdžić i bivši šef Novalićevog kabineta Hasan Ganibegović razmjenjivali u poslovno/privatnoj viber grupi GENSEK.

"Seb. zove"

Sebija Izetbegović sve vrijeme negira da je bila upućena u nabavku spornih respiratora. Međutim, ako laže koza ne laže rog, kaže poslovica.

Ona je još tokom svjedočenja 24. marta, na pitanje tužilaca da li se izjašnjavala o kvalitetu kineskih respiratora nabavljenih preko Srebrene maline, izjavila da je “ginekolog i da se ne bavi respiratorima”.



"Seb. zove, loši respiratori, užas, u ogromnom smo problemu ako je to tačno, a jeste garant", poruka je koju je Edita Kalajdžić uputila u ovu grupu 28. aprila 2020. godine.



Za direktoricu Izetbegović, barem je ona tako svjedočila, ova poruka je "nejasna i nema njenog imena".

- Ja sam Sebija. To je moje ime. Sebija Izetbegović. Nisam ja nikakva Seb - odgovorila je Izetbegović tog 24. marta tužiocu Džerminu Pašiću. Dodala je da ona nije kvalificirana da komentariše kvalitet respiratora i da to mogu raditi samo reanimatolozi i anesteziolozi (to su upravo oni čije mišljenje niko nikad nije ni zatražio).

Sedam mjeseci kasnije, Ganibegović i Kalajdžić su potvrdili ono što je svima već odavno bilo jasno - "Seb" iz poruke je direktorica Sebija Izetbegović.

Iako se direktorica KCUS-a, tokom svog svjedočenja, prisjetila da je sa komšijama i frizerkom razgovarala o tome da nam trebaju respiratori, ipak se nije mogla sjetiti da li je o tome razgovarala i sa premijerom.

Međutim, poruke koje su nakon njenog svjedočenja prezentirali tužitelji govore upravo suprotno.

- Šefe, čujte se vi sa Sebijom direktno oko cijene respiratora - stoji u poruci koju je Kalajdžić 18. marta prošle godine uputila Novaliću.

Kalajdžić je, svjedočeći 20. oktobra, ovu poruku objasnila na način da su “željeli da vide koliko koštaju respiratori, a da sama nije nikoga znala u kliničkim centrima”.

Tužitelj Pašić je od ove svjedokinje tražio da pojasni poruku: “Izgleda da nisu isporučeni ugovoreni respiratori. Šalje Sebija”, ali odgovor nismo mogli čuti jer je Sudsko vijeće uvažilo procesne prigovore odbrane.

Jedno je, ipak, jasno – ni direktorica KCUS-a nije bila zadovoljna isporučenim respiratorima.

Jugo 45 i Stojadin

Uprkos tome dala ih je instalirati u KCUS i to nekoliko dana prije nego je svjedočila u Sudu BiH, a sve s ciljem dokazivanja su sporni kineski ACM 218 A “korisni i da spašavaju živote”. U tom pravcu je i išlo svjedočenje direktorice KCUS-a, a kasnije je u medijima podržavao i suprug Bakir Izetbegović:

- Taj respirator očito nije neka klasa, ali Jugo 45 i Stojadin je auto koje vas može spasiti, ne daj Bože da morate pobjeći iz neke situacije, a ne možete pješke.

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je jedina bolnica u Federaciji BiH koja je koristila sporne “malina respiratore”.

Da se mišljenje Sebije Izetbegović uvažavalo i u vrijeme nabavke medicinske opreme pokazuje i poruka koju je, kako je ustanovljeno, Novalić proslijedio u viber grupu Gensek 24. marta prošle godine: “Morate brzo reagovati za 150.000 testova, jer će ih neko kupiti. Ja sam rekla da se rezervira za nas i sa Solakom razgovarala. Nemamo vremena za gubljenje”.

Zatim slijedi nova poruke u kojoj samo piše “Sebija”.

Na tužiočevo pitanje da li ima saznanja da je pošiljalac ove poruke bila Sebija Izetbegović, Edita Kalajdžić je odgovorila da se “ne može sjetiti poruke, jedino se sjeća pritiska javnosti na Vladu FBiH”.

Tužilac Džermin Pašić je u nekoliko navrata istakao da se u ovom predmetu radi o “političkoj korupciji i utjecaju trećih osoba”.