Raste cijena nekretnina: Kvadrat stana do 8.000 KM?!

Uz izuzetke, prihvaćene cijene kvadratnog metra stana u Sarajevu trenutno su oko 4.000 do 4.500 KM, a najave da bi one mogle biti i udvostručene Osmanbegović smatra nerealnima.

- To bi bilo pucanje u noge. Imali smo testiranja od nekih nerazumnih prodavača koji su tražili 6.000 KM/m2 u Hrasnom, za stari stan u neboderu, ali su ih svi ismijali i ogadili im pokušaj. Sad su se te cijene spustile na 4.000, što je i dalje skupo, ali, s obzirom na to da su u pitanju manji stanovi, ljudi mogu sakupiti taj novac. Uglavnom, ono što je nekad bilo 100.000 do 120.000 ciljana suma za kupovinu stana, sad je 150.000 do 200.000 KM, zavisno od kvadrature - istakao je Osmanbegović.

Intenzivna gradnja

Upozorava da je investicioni ciklus zaustavljen te da samo Sarajevu nedostaje 500-1.000 stanova godišnje. Intenzivnija izgradnja utjecala bi i na pad cijena. Sada imamo situaciju da oni koji moraju da riješe svoje stambeno pitanje nemaju sredstava i muče se s kreditima, dok, s druge strane, bogatiji kupci investiranjem u nekretnine čuvaju vrijednost vlastitog kapitala.

Na Zapadu padaju

Zakonodavno je da će u nekom periodu doći do stagnacije ili čak pada cijena nekretnina, jer to je ciklus, istakao je Osmanbegović.

- To se već vidi na Zapadu, gdje cijene padaju. Svako tržište je zasebno, ali globalni trendovi, zbog politika banaka, rasta kamatnih stopa, kreditiranja, štednje, nervoze, prenose se i zapljuskuju svaku državu, pa i nas - zaključio je Osmanbegović.

Trenutno se prodaju skupi, atraktivni stanovi i priuštivi, jeftiniji, odnosno “konfekcijski” stanovi, kako ih ja zovem, naveo je Osmanbegović.