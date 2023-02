Kvadrat stana koštat će i do 10.000 KM?!

Istakao je da je mala vjerovatnoća da neko u glavnom gradu BiH može pronaći stan u novogradnji za 2.500 KM po kvadratnom metru. Među jeftinijima smatraju se nekretnine koje koštaju više od 4.000 KM, dok u pojedinim dijelovima grada cijena kvadrata dostiže i do 8.000 KM.

- Kada su u pitanju stare gradnje, najvažnije se pozicionirati na mikrolokaciju. Sada imate stanove u starogradnji u izvornom stanju i kreću se od 2 do 4 hiljade KM, a opet renovirane stanove imate od 2.500 ili 2.800 pa do 5.000 KM u istim tim zgradama. I kupci se prije odlučuju da kupe dobro renoviran stan u zgradi staroj 50 godina nego današnju novogradnju - istakao je Kadić.

Stambeni fond

Dodao je da se rast kamatnih stopa nije desio te da banke čak daju sve bolje ponude fiksnih kamatnih stopa.

- To tjera ljude da kupuju. To je opravdano za Sarajevo kao glavni grad BiH koji oskudijeva stambenim fondom. A kad dobijemo baš kvalitetne stanove, široki haustori, garaže, liftovi, džakuzi, spa, bazeni u zgradama, tada će cijene biti 5.000 eura po kvadratu. A desit će se da dođe investitor koji će napraviti takvu zgradu. Nismo daleko od toga. A sve je to opravdano i geografskom pozicijom, političkom i ekonomskom slikom grada Sarajeva. I to govorim samo o ravnom dijelu Sarajeva - naglasio je Kadić.

* 4.200 KM košta kvadrat stana u naselju Avenija.

* 7.200 KM u ulici Ljubljanska.

* 6.500 do 8.000 KM u naselju Crni Vrh.

* 8.000 KM na Skenderiji.

* 5.200 do 6.000 KM u naselju Nova Grbavica.

* 5.000 KM minimalno u Sarajevo Toweru.

* 3.000 KM dostigao je kvadrat u Istočnom Sarajevu.

*(u cijene je uračunat PDV)