Elmedin Voloder, direktor "Autocesta FBiH": Za tri godine autoputem od Sarajeva do Save

Napustivši praksu izgradnje kratkih dionica i ugovarajući poslove za funkcionalne dionice “od petlje do petlje”, JP “Autoceste FBiH” značajno je ubrzalo izgradnju autoputa na Koridoru 5C, s ciljem da on bude završen do kraja 2028. godine. Prema riječima direktora Elmedina Volodera, do polovine 2026. godine sjeverni dio Koridora, od Sarajeva do Save, trebao bi biti u potpunosti izgrađen.



- Intenzitet izvođenja radova u posljednje nepune dvije godine je pojačan. Trenutno je u izgradnji 60 kilometara autoceste i rade se neki od najzahtjevnijih objekata tunela i mostova - kazao je Voloder.

Gdje se radi

Radovi su u toku od petlje Zenica sjever do Žepča (20 km), kao i od entitetske crte prema Tešnju i od Tešnja do južnog dijela Maglaja (30 km). Do sredine aprila bit će pokrenuta tenderska procedura za izgradnju posljednje dionice na sjeveru, od Maglaja do Žepča (12 km), pa će početkom jeseni kompletan ovaj dio Koridora biti u izgradnji.

- Na južnom dijelu, od Ivana do Konjica, te od Konjica do tunela Prenj i do tunela Prenj do petlje Mostar sjever u toku je izrada glavnog projekta koji finansira EU. Ova godina će biti veoma dinamična na jugu. Na prvom mjestu je tunel Prenj, kao najzahtjevniji projekt na cijelom Koridoru 5C. Tunel Prenj će biti dug 10,45 kilometara i bit će deveti najduži cestovni tunel u Evropi, 30. u svijetu i prvi tunel u BiH koji prelazi granicu od šest kilometara. Ozbiljno se pripremamo za početak njegove izgradnje u ovoj godini - istakao je Voloder.