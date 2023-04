Dodik opet negirao genocid u Srebrenici i vrijeđao ambasadora Marfija

Predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik danas se u Banjoj Luci sastao s predsjedavajućom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović.

Nakon sastanka, održali su press konferenciju, na kojoj je Dodik iskoristio priliku da opet negira genocid u Srebrenici, ali i da vrijeđa brojne zvaničnike.

"Smrdljiva politika"

- Tvrde da ja krijem probleme u RS. Ovdje se ne krije problem, ali smo svjesni da ih ima. Ono što je namješteno na globalnom nivou naš najveći problem. Očigledno drugog većeg problema nema. Onda kažu Dodik brani lične pozicije i mogućnost da krade novac. Moraju da znaju da ja da hoću to da uradim, ja bih se priklonio američkom ambasadoru i njegovoj smrdljivoj politici i onda bih raspolagao većim bogatstvom. I onda samo mahnem i kažem hvala što ste bili glupi. Moja borba je isključivo pozicioniranje RS.

Dodik je istakao "kako Evropa nas posmatra kao nestašnu prljavu djecu".

- Pošto su se i oni uvalili sa sukobom i Rusijom onda su se sjetili nas pa nas stalno zovu da se priključimo njihovim politikama. Od nas traže da bez oklijevanja podržimo njihovu politiku. Nećemo pristati da budemo podanici i nećemo ih pratiti u sankcijama Rusiji - kazao je.

"RS ne interesuje šta se dešava u FBiH"

Dodik je još jednom istakao da RS ne interesuje šta se dešava u Federaciji BiH.

- Tamo nema nikog ko zastupa srpske nacionalne interese. Kada slušate Srbe iz Sarajeva, govore u ime srpskog naroda. Oni nisu politički predstavnici Srba. Pokušavaju da nametnu priču o građanskoj državi, to je antisrpska koncepcija. Ta politika nikada nije jenjavala, naša politika je jasna. Svidjelo se to kome ili ne, nama je srpski nacionalni interes u fokusu. Očuvanje identiteta je srpska nacionalna država, jer jedino ona to može da završi. BiH ne može obezbijediti afirmaciju srpskih nacionalnih interesa. Približava se vrijeme kada ćemo mi donositi svoje odluke. Sada slušamo tog tamo Denisa Bećirovića da im niko neće oteti imovinu. To je obrnuta teza, imovina koja pripada nama. Fiks ideja u glavi da je to njihova imovina. Mi nikom ništa ne uzimamo. To je naše - kazao je Dodik.

Uz to, predsjednik manjeg bh. entiteta je ponovo iskoristio priliku da negira genocid u Srebrenici.

"Marfi je produkt islamske politike"

Na kraju svog govora komentarisao i američkog ambasadora u BiH Majkla Marfija (Michael Murphy).

- Pokušavamo da držimo stabilnu situaciju. Sve što smo ikada govorili iza toga stojimo. Bošnjačka strana hoće da zagrize RS i da joj oduzme sve. Mi smo jasno rekli da nećemo pričati sa Marfijem, nije on produkt američke politike nego islamske politike. On podržava negativne akcije prema nama, miješa se u unutrašnje stvari - kazao je Dodik.

Također, kazao je kako se u Tužilaštvu BiH vodi predmet protiv njega i da jedva čeka da se to više procesuira.