U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz naoblačenje

U centralnim, istočnim područjima Bosne i u Hercegovini danas jutro pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. U ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme.

Poslijepodne ponegdje na zapadu i sjeverozapadu Bosne je moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Tokom noći kiša u većem dijelu naše zemlje. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne povremeno jaki udari juga.

Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 13, a dnevna od 17 do 23 °C.

U Sarajevu jutro pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje u ostatku dana. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevna oko 19 °C.