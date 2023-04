Korupcija je prepreka stranim investicijama

Direktna strana ulaganja u BiH, prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, u 2022. godini iznosila su 1,2 milijarde KM, što je za 16,3 posto više nego u 2021.

Ipak, značajan udio direktnih stranih investicija, kao i prethodnih godina, predstavljaju reinvestirane zarade, koje su u 2022. godini činile 56,8 posto od ukupnog godišnjeg iznosa.

Oborena osnovica

- Iskreno me iznenađuje bilo kakvo povećanje ulaganja, ali podatak o 56,8 posto reinvestiranih zarada to dijelom objašnjava. To znači da se rast desio primarno zbog dobrih rezultata investitora koji su već odavno u BiH, i to zbog inflacije i dramatičnog rasta cijena, a ne zbog fenomenalnih uslova poslovanja u BiH. Posebna je priča što je sada lakše ostvarivati rast po bilo kojem kriteriju, jer je osnovica “oborena” u pandemiji koronavirusa - kaže ekonomski analitičar Igor Gavran.

Ukupna vrijednost investicija, dodaje, fiktivno je uvećana zbog inflacije, jer navedeni iznos novca 2022. je realno vrijedio manje nego godinu prije.