Rasprava Zahiragića i Avdića: Je li pruga Ilidža - Hrasnica historijski projekt, i šta je s Džibutijem

U raspravi na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo Haris Zahiragić (SDA) i Samir Avdić (SDP) iznijeli su svoja mišljenja o gradnji tramvajske pruge Ilidža - Hrasnica.

- Projekt jeste historijski, ne samo za Hrasnicu nego i Sokolović Koloniju, Butmir... Ukoliko ćemo Ilidžu posmatrati samo kao općinu iz koje ćemo crpiti, a ne kao općinu u koju ćemo ulagati, ja ne mogu da shvatim da će neko reći da to jeste historijski za Hrasničane, a nije za mene. Za mene jeste historijski i što se događa u Starom Gradu, u Centru. Što se tiče teme sumnjivost nekih ugovora, mi smo mogli saznati i od predstavnika banke s kojom je kredit dogovoren, da postoje određeni detalji koji su tajni, što je praksa poznata u cijelom svijetu i ti detalji ne mogu biti dostupni javnosti. Molio bih ministra da pripremi informaciju, da nam predstavi koji detalji jesu a koji nisu tajni. Da završimo s tom temom. I onda će, vjerovatno, i kolega (Zahiragić, op.a.) biti zadovoljan - rekao je Avdić.

Zahiragić je replicirao.

- On kaže da je svugdje u svijetu normalno da su neki podaci tajni. To u Džibutiju nije tajna. Ne postoji mjesto na svijetu u kojem novac građana može biti tajna. Hvala Bogu, mi smo demokratija u KS u kojem je transparentnost nešto što se stavlja u prvi plan, osim ako nešto neko krije. Ne postoje ni zakoni ni praksa koji to omogućavaju nego možda neki principi EBRD-a itd. To je odličan projekt, historijski u tom smislu, svakako se slažem da jeste, ali ja bih volio da je to najmanji projekt sljedeće godine, da radimo puno veće stvari - rekao je Zahiragić.