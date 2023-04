Stanivuković za "Avaz": Dokazano je da se može pobjeđivati bez podrške Bošnjaka, ali to nije moje vaspitanje

Izjava gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića već nekoliko dana je u centru pažnje. U spornoj izjavi Draško Stanivuković je rekao:

- Samo nam još nedostaje da "Autoprevoz" uzme muzej i uzme spomenik "12 beba" i proda tamo nekim Bošnjacima, muslimanima ili kome u Federaciji pa da ispadne da su nacionalna blaga nisu od Republike Srpske nego nekim drugima pripadaju.

Tim povodom smo kontaktirali gradonačelnika Banje Luke, koji je za portal "Avaza" kazao da je izjava bila nezgrapna, da je pogrešno protumačena te da se izvinio muftiji zbog nje.

- Savršeno je politički dokazano da jedan političar u ovom entitetu može lako pobjeđivati bez bilo kakve podrške i Bošnjaka i Hrvata. Uprkos svemu tome, ja imam želju da odem na misu, da dođem za Bajram te da budem domaćin iftara. Politički mi to ne treba, ali to je moje kućno i političko vaspitanje te odraz jedne prirodne i ljudske normalnosti. Zato to i činim i zato se tako ponašam – kazao je Stanivuković za "Avaz".

O odluci Ustavnog suda

Dalje ističe da je njegova izjava tendenciozno protumačena od strane nekih medija.

- Željeli su to prikazati na način da ja nisam za to da neki Bošnjak, Hrvat ili bilo ko drugi ima kuću i da živi najnormalnije. Želja mene kao gradonačelnika je da ovaj grad bude otvoren za svakog čovjeka, i različitih vjeroispovijesti i kulture i različitih pogleda. Moja izjava se može jedino ispravno tumačiti u duhu dešavanja da je Ustavni sud preko visokog predstavnika otima zemlju i kada se analogno tome pokazalo da je Ustavni sud rekao da muzej, spomenici kulturne baštine Republike Srpske neće pripasti Republici Srpskoj, da onda svakakve grupe mogu biti vlasnici tako nečeg, ja sam smatrao da je to pogubno po suštinske interese srpskog naroda – rekao je Stanivuković za „Avaz“.

On je istakao da ima i rođake muslimane.

- Ono što sam uveo u politiku, a ljudi su rekli da to ne treba, to su emocije i ljubav, imam to prema svakom čovjeku. Nažalost vidim da je svijet zatrpan svakakvim komentarima, a mnogi mediji su to jedva dočekali. Žao mi je što što neko pogrešno tumači stvari i širi i pravi podjele. Moja izjava je nezgrapno rečena, ali kada se pogleda kontekst mog obraćanja, koji se referisao na Ustavni sud BiH. Od mog djeda rođena sestra se udala za Bošnjaka, rođaci su mi Sanel i Amel, imam i prijatelje. Žao mi je što takve stvari moram posebno apostrofirati – poručio je Stanivuković.

Različita mišljenja

Mišljenja je da je prirodno da o nekim stvari ljudi imaju različite stavove i da je prirodno da se nekome ne dopada njegov stav, kao što je to slučaj i obratno. Kaže da je njegova širina da ne reaguje na različite stavove i da to ne osuđuje.

- Ako hoćemo istinski da smo spremni na neke teme, onda možemo u najmanju ruku pustiti nekome pravo da i o nekim datumima, koji su za nekog drugog manje prihvatljivi, budu prihvatljivi na način da pokaže toleranciju prema nekom drugom. Tako se ophodim, ali naravno da među stranama koje su vodile teške borbe, prirodno je da se na sve ne može gledati isto, ali je civilizacijski normalno da gledamo prema budućnosti. Kada je gradonačelnica Sarajeva dolazila u Banju Luku, kada ja dođem u Mostar, znam mnogo tema oko kojih se na slažemo, ali ne želim to apostrofirati, imamo šest tema oko kojih ćemo razgovarati. Sa bratom oko nekih stvari nisam saglasan, a kamoli s bilo kim drugim – dodaje Stanivuković.

Kaže da, ne samo da poštuje, nego ima empatiju prema svakom narodu.

- Doživio sam napad, a da nikog nisam napao, a samo zato što o nekom događaju iz prošlosti imam drugačiji stav. To što neko iz Federacije želi u meni vidjeti neprijatelja, kako to oni vole reći nacionalistu, neka rade, ja to nisam, to je pogrešno protumačeno. Svi koji to rade, rade protiv BiH. Time gurate Stanivukovića, koji može dosta stvari da razumije i pravite nekakvog tipa, mislim da time ne činite dobro. Svako ko misli drugačije od politike u Sarajevu on je odbačen i zato vremenom sve manje ljudi imate koji to mogu razumijeti u RS i onda stanje u BiH nije s nikakvom otvorenošću, a to nije smisao dejtonske BiH - mišljenja je Stanivuković.

Srbi se ne trebaju odricati BiH

Ističe da je Bosna i Hercegovina kao dejtonska za njega prihvatljiva, a naglašava i da Republika Srpska za njega neupitna.

- Žao mi je što se to ne naglasi da prvi put od rata sve i jedan praznik u Banjoj Luci se obilježava. Lično sam prisustvovao svakom tom događaju, mislim da je to važno. Legalizovali smo svaki vjerski objekat, kada sam čuo da na Ferhadiji prokišnjava krov, prvi sam rekao da to odmah trebamo srediti, oko Arnaudije odmah smo popravili ivičnjake i trotoare, Katoličkom centru, Caritasu i Merhametu smo pomogli, pokazali smo posvećenost i sve je to malo jer se nekome ne svidi jedna izjava. Žao mi je bilo, ako je muftija vidio moju izjavu kao sporno, zato sam mu poslao pismo i izvinio ako se to pogrešno protumačilo – rekao je Stanivuković.

Kaže da mu niko ne može zabraniti da svoje najviše voli, ali naglašava da ima i ljubav i prema drugom i drugačijem.

- Rekao sam da Srbi u BiH se ne trebaju odricati te države, jer ona pripada identitetu, historiji i tradiciji i svemu što je srpski narod. Možemo u dejtonskoj BiH pronaći mnoge teme oko kojih ćemo se slagati – zaključio je Stanivuković za portal "Avaza".