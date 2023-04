Obustava trolejbuskog saobraćaja u Sarajevu zbog utakmice

U skladu sa Rješenjem Ministarstva saobraćaja KS, a zbog provođenja mjera osiguranja sigurnog održavanja fudbalske utakmice FK Željezničar - FK Velež i privremene obustava saobraćaja u ulici Zvornička (od raskrsnice sa ulicama Put Mladih Muslimana - Azize Šaćirbegović do raskrsnice sa ulice Hamdije Čemerlića) danas će u vremenu od 17 do 21 sat doći do prekida u odvijanju trolejbuskog saobraćaja.

U vrijeme obustave saobraćaja trolejbusi će saobraćati samo na relaciji Otoka – Dobrinja, navode iz GRAS-a.

Vrijeme potpune obustave saobraćaja u navedenoj ulici u naznačenom terminu utvrđuju operativni organi MUP-a u zavisnosti od situacije na terenu.