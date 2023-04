Đuričić i Spasojević: Optuženi ga tjerao da siluje zatočenice u logoru "Uzamnica"

U nastavku suđenja za zločine počinjene u Višegradu, svjedok Državnog tužilaštva ispričao je da ga je optuženi Milomir Đuričić dočekao u logoru "Uzamnica" kao upravnik, a Vukadin Spasojević tjerao da siluje dvije zatočenice.

Adem Berberović, koji je svjedočio putem videolinka iz Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je da je u logoru "Uzamnica" bio od 15. avgusta 1992. do 6. oktobra 1994. godine, kada je razmijenjen. U "Uzamnici" je, kako je ispričao, doživio najgore dane svog života.

Prvi susret s optuženim

- Đuričić je bio upravnik tog logora. Nosio je vojno odijelo, sjećam se. Doveli su me ispred; bila je zgrada, u njoj su vojnici bili, kuhinja im bila. A negdje oko 150 metara iznad bili su hangari, tu su me smjestili - prisjetio se prvog susreta s optuženim i dolaska u logor, gdje će provesti naredne dvije godine života.

Berberović je kazao da su u logoru spavali na vojnim ćebadima, nisu imali pristup toaletu, a nužde su vršili u kanti u prostoriji koja je bila uvijek pod nadzorom i zaključana, bez mogućnosti izlaska u dvorišta. Prisjetio se da su zlostavljanja bila svakodnevna.

- Čuvari su nas izvodili po noći, tukli nas rukama, nogama. Uzmu pritku neku pa udaraju - prisjetio se on, dodavši da su dvojica zatočenika i jedna starija žena umrli u logoru nakon povreda.

Svjedok je za optuženog Spasojevića, zvanog Mićo, kazao da je bio razvodnik straže i da je zatočenike izvodio i tjerao da seksualno opće za zatočenicama u logoru. Kazao je da je njega tjerao da siluje svjedokinje SV-2 i SV-3. Zbog neugodnosti da ispriča detalje događaja, tužiteljica Enisa Adrović je pročitala njegov raniji iskaz u vezi s događajem, za koji je svjedok potvrdio da je tačan.

Udarao ga dok nije pao

- Mićo me izveo da silujem ženu SV-3, sjećam se da je bio mart 1993. godine, snijeg okolo sve. Odveo nas iznad hangara, natjerao SV-3 da skine odjeću, ona je plakala. (…) Nisam mogao to uraditi. Udario me štapom i rekao da će se poslije pozabaviti sa mnom - pročitala je tužiteljica Adrović iz iskaza.

Svjedok je kazao da je nakon toga Mićo naredio da ga izvedu iz hangara, a da ga je Šaban Muratović udarao dok nije pao.

Drugi put ga je Spasojević tjerao da siluje zatočenicu SV-2. Sjeća se da ga je izveo u drugi hangar i tražio da seksualno opće pred njim.

- On je SV-2 naredio da legne na pod, da skine donji dio odjeće, uperio pušku u nju. (…) Tjerao me da je silujem. Ona je odbijala, plakala, vrištala. Nisam mogao, rekao sam da sam bolestan. Naišao je čuvar Siniša i prebio me kao budalu, nisam mogao da dišem tri sata - stoji u iskazu, čiju je tačnost svjedok potvrdio.

Berberović je kazao da su zatočenici odvođeni na radove i u žive štitove, a da je on u početku bio pošteđen jer je bio ranjen u nogu tokom zasjede, prije odvođenja u logor.

Svakodnevna ubistva

Prepričavajući okolnosti koje su prethodile zatočenju u logor, svjedok je kazao da je u svom selu s drugim mještanima čuvao straže i da su imali pogled na hotel "Vilina vlas", gdje su svakodnevno viđali ubistva.

- Vidio sam jednog vojnika, on je bio konobar u hotelu "Panos"; izveo ženu i dvoje djece, upucao i bacio u Drinu. Sve sam vidio dvogledom, samo nas je rijeka dijelila - prisjetio se svjedok.

Berberović je kazao i da je prije zatočeništva čuo za napad u Barimu – kako su čamcima preko Drine upali u selo i ubili 33 civila, među kojima su žene, djeca i stariji. Kazao je da su oni nakon tog saznanja otišli u selo sahraniti ubijene.

Za zločine u logoru "Uzamnica", Đuričić je optužen u svojstvu upravnika, a Spasojević u svojstvu razvodnika straže. Na teret im je stavljen progon bošnjačkih civila – zatvaranjem, nanošenjem teških tjelesnih i psihičkih povreda, seksualnim zlostavljanjem i drugim nečovječnim djelima.

Suđenje će se nastaviti 16. maja.