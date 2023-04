Federalni inspektori za mjesec izvršili 1.372 pojačana inspekcijska nadzora u FBiH

Federalni inspektori izvršili su za mjesec 1.372 pojačana inspekcijska nadzora u FBiH, a za utvrđene prekršaje predviđene su sankcije u iznosu višem od 830.000 KM.



U toku pojačanih inspekcijskih nadzora u oblasti sive ekonomije, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove izvršili su u periodu od 13. marta do 13. aprila ove godine 1.372 pojačana inspekcijska nadzora i 13 kontrolnih nadzora. U tim nadzorima evidentirani su prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje 533 prekršajna naloga s finansijskim teretom od 830.652 KM.

Manja odstupanja

- Subjektima nadzora kod kojih su uočena manja odstupanja izdata su 103 rješenja o otklanjanju nedostataka, te zbog propusta neće biti prekršajno sankcionirani ukoliko ih otklone u ostavljenom roku.

Izrečena su i 53 rješenja o zabrani (46 rješenja o privremenoj zabrani rada za fizičko lice zbog neposjedovanja sanitarne knjižice, šest rješenja o zabrani prometovanja sadnog materijala i jedno rješenje o zabrani prometovanja fitofarmaceutskim sredstvima), a za naplatu na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak je evidentiran iznos od 253.563,89 KM. U nadzorima u oblasti radnih odnosa u saradnji s kantonalnim inspekcijama rada, zatečeno je 18 radnika nacrno - navodi se.

U kontrolama temeljem Zakona o fiskalnim sistemima FBiH utvrđeno je da svaki od 564 kontrolisana subjekta posjeduje fiskalnu kasu, dok 84 subjekta u trenutku nadzora nisu izdavali fiskalne račune zbog čega će biti prekršajno sankcionirani. Kazne za neizdavanje fiskalnog računa propisane su Zakonom o fiskalnim sistemima FBiH, a kreću se u rasponu od 2.500 KM do 20.000KM za pravno lice - obveznika, od 1.000 KM do 3.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 3.000 KM do 10.000 KM za poduzetnika.

Nadzore provode mješoviti timovi Federalne uprave za inspekcijske poslove, u saradnji s kantonalnim inspekcijskim organima, u skladu s “Programom pojačanih inspekcijskih nadzora na području svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine” za period mart-avgust 2023. godine”.

Ruralni razvoj

Predmet inspekcijskih kontrola su, između ostalog, prometovanje roba i usluga, vođenje poslovnih knjiga, prometovanje drvnih sortimenata, promet građevinskog materijala, izdavanje fiskalnih računa, korištenje novčanih poticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, obavljanje farmaceutske djelatnosti, te nadzori u drugim oblastima iz nadležnosti 11 federalnih inspektorata. Pojačani nadzori će trajati do 22. avgusta 2023. godine.

- Apelujemo na privredne subjekte da usklade svoje poslovanje sa pozitivnim propisima da ne bi bili predmet sankcionisanja - navode iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Kako naglašavaju u saopćenju za javnost, nepravilnosti uočene u radu privrednih subjekata građani mogu prijaviti putem kontakt forme „Prijavi nepravilnost“ na web stranici FUZIP (https://fuzip.gov.ba/prijavi-nepravilnost/; telefona za prijave je 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata); - e-maila: [email protected]; poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.