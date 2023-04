Dizdarević: Bajram je prilika da se, prije i iznad svega, radujemo te dobijemo ramazansku nagradu

Muftija zenički hfz. Mevludin ef. Dizdarević predvodio je klanjanje bajram-namaza te govorio bajramsku hutbu u Sultan Ahmedovoj - Čaršijskoj džamiji u Zenici, na centralnoj svečanosti obilježavanja Ramazanskog bajrama za područje Muftiluka zeničkog.

Bajram, naglasio je muftija Dizdarević, donosi "sreću, ali i tragove tuge zbog činjenice da nam je otišao ramazan".

Specifična atmosfera

- Ramazan je, ipak, donio jednu specifičnu atmosferu koja nas je hranila, koja nas je nosila tokom ramazana. Istovremeno, Bajram donosi i tugu zbog činjenice da nemamo priliku da svoju radost Bajrama podijelimo s nekim dragim osobama, koje su preselile s ovoga svijeta i koje nisu više s nama.

To su činjenice koje nam daju i dijelove tuge. Međutim, Bajram je svakako prilika da se, prije i iznad svega, radujemo te da osjetimo i dobijemo tu ramazansku nagradu, zbog čega smo se tokom mjesec dana ramazana zaista trudili, zaista davali- kako se to kaže u predajama: Od sebe, za sebe - naglasio je muftija Dizdarević.

Drugačija razdoblja

Muslimani su, napominje, tokom mjeseca ramazana "pokazali da mogu pobijediti sebe", jer je najveći protivnik svakog čovjeka "onaj kojeg svako jutro gledamo u ogledalu".

- Ako mi za ramazan pokažemo i dokažemo sebi da možmo pobijediti tog neprijatelja, da možemo sebi kazati: Nećeš, radit ćeš onako kako ti moj razum kaže, to znači da možemo pobijediti bilo koga. Upravo ta činjenica proizvodi kod nas tako veliko zadovoljstvo - poručio je Dizdarević.

Razlike u obilježavanju Bajrama ima, jer svaka generacija i svako životno razdoblje nosi svoj način razumijevanja doživljaja vjere, ramazana i Bajrama pa i svako razdoblje, na svoj način, nosi ljepotu ramazana i Bajrama.

- U tom pogledu, ja bih rekao da ne može isto Bajram doživljavati dječak, mladić i osoba u zrelijoj dobi. Svako to razdoblje nosi svoju ljepotu, a ja bih rekao da je i najljepše ono razdoblje u kojem jesmo; najljepši je onaj dan koji traje; najljepše je ono vrijeme koje trenutno imamo…Ja bih rekao da su najljepiši oni Bajrami koje sada živimo - poručio je Dizdarević.

Vrijeme dijaloga

Političarima i bošnjačkim prvacima poručio je da nikada nije bilo vrijeme koje iziskuje potrebu za malo više “kompromisa, dijaloga i razumijevanja drugih".

- Jer, ukoliko mi, Bošnjaci, ne budemo pokazali saglasnost i spremnost da sarađujemo jedni sa drugima to će neminovno proizvesti krupne posljedice, ne samo na njihove individualne živote, nego na cjelokupnu zajednicu. A sve ono što ugrožava zajednicu i državu, to je odsustvo kompromisa i dijaloga naših političkih lidrra; nespremnost da se dogovara i razgovara, a to je nešto što zaista nas zabrinjava. Stoga, naravno, vidimo tragove popravljanja; vidimo činjenicu da postoje mogućnosti i potencijal da se u tom pogledu unaprijede, ali držim da do toga treba još doći - smatra Dizdarević.

Dodao je kako malobrojni narodi, kakav je bošnjački - koji jeste malobrojan, ali po baštini univerzalnih vrijednosti, "zadnji sjedaju za sofru, a prvi ustaju".

- Bošnjaci su tokom i poslije agresije na našu domovinu pokazali da slijedimo, zaista, velike vrijednosti; velike moralne imperative, a što je činjenica koja nas hrabri. Ali, činjenica je, također, da u ovakvoj geopolitičkoj situaciji narodi koji žive na granicama, na međama - o tome govore ozbiljni autori, doživljavaju teška iskušenja.

Jedinstveni i organizirani

Da ne bismo dolazili do tih iskušenja, ili da bi ih bilo manje, naše je da budemo organizirani i jedinstveni, ali na način razgovora o zajedničkom dobru, zajedničkih interesa i ciljeva. U tom pogledu, mi smo svi, donekle, zabrinuti određenim najavama koje se dešavaju, ali cijenimo da će naš narod i naši prvaci pokazati dovoljno političke mudrosti da nas provedu kroz ove historijske Scile i Haribde - poručio je muftija Dizdarević.

Nakon klanjanja bajram-namaza, održano je i tradicionalno čestitanje te prijem u prostorijama Muftijstva zeničkog.

Drugog dana Bajrama, u subotu, 22. aprila, tradicionalno će se obilježiti Dana šehida u svim medžlisima na području Muftiluka zeničkog, a centralna manifestacija za područje Muftiluka bit će organizirana u Zenici. Tako će sutra, u 9.00 sati, delegacije posjetiti centralno šehidsko obilježje „Kameni spavač“ te proučiti Fatihu; u 10.00 sati bit će proučen Jasini-šerif i dova na mezaristanu Prašnice; u 11.00 sati bit će upriličen prijem za porodice dobitnike priznanja “Zlatni ljiljan” u Medžlisu Islamske zajednice Zenica, a u 12.45 sati proučit će se i hatma-dova za šehide u Sultan Ahmedovoj - Čaršijskoj džamiji.

U ponedjeljak, 24. aprila, delegacije Muftijstva zeničkog i Medžlisa Islamske zajednice Zenica, posjetit će u 10 sati Kazneno-popravni zavod Zenica, a u istom će terminu, u prostorijama Muftijstva, biti upriličen i prijem za predstavnike medija koji djeluju na području Muftiluka zeničkog.