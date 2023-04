Sanja Bianculli iz "Dogs Trusta" za "Avaz": Sve više pasa lutalica na ulicama

Broja pasa lutalica se iz dana u dan povećava na ulicama Sarajeva, a prizori čopora pasa u parkovima i na ulicama građanima ulijevaju strah. Iz Fondacije „Dogs Trust BiH“ su za „Avaz“ potvrdili da je vidljivo povećanje broja pasa lutalica u gradu.

Stanje pogoršano

- Od 2012. do 2019. godine provodili smo projekt sterilizacije pasa te je u tom periodu broj pasa s blizu 12.000 spao na manje od 3.000. Više nisu bili čopori, već jedan do dva psa koji su bili uhranjeni, prijateljski nastrojeni - istakla je voditeljica Odjela za marketing i odnose s javnošću Fondacije „Dogs Trust BiH“ Sanja Bianculli.

Dodala je i to da su u nekoliko navrata apelirali lokalnim vlastima da obrate pažnju na ovaj problem, kako se on ne bi pogoršao. Osvrnula se i na to da je, bez obzira na trenutno stanje, sistem ipak bolji nego prijašnjih godina te da se uočava rad veterinarske inspekcije.

- Sada je uređenje malo bolje, odnosno veterinarska inspekcija ima bolji uvod u arhiv, izdvajaju se sredstva za sterilizaciju iz budžeta, što je itekako dobro - kazala je Bianculli.

Podizanje svijesti

Također je kazala kako sada postoje skloništa, koja nisu postojala prije, te dodala da su to manja skloništa za pse, ali su bolja i humanija u odnosu na ona masovna. Međutim, istakla je kako se problem javlja zbog toga što se psi iz ruralnih mjesta dovoze u grad i ostavljaju.

- Postoji i nelegalno uzgajanje pasa pa ako ti psi ne ispune očekivanja, budu ostavljeni na ulici. Tako da je potrebno izvršiti inspekciju, pojačati nadzor nad svim vlasnicima pasa - kazala je Bianculli te dodala da je potrebno poboljšati svijest kod ljudi o odgovornosti prema životinjama jer ih ne trebaju uzimati ako neće biti u mogućnosti brinuti se o njima.

Zaokruživanje procesa

- Važno je poboljšati sistem, odnosno zaokružiti taj cjelokupni proces. Građani trebaju znati koga pozvati kada vide napuštenog psa, koga zvati ako psu treba sterilizacija, ako je povrijeđen. Da se zna ko po psa dolazi, gdje se vrši kontrola i slično. Na takav način bi se poboljšao sistem i smanjio broj pasa na ulicama - istakla je Bianculli.