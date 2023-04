Uskoro počinju pripreme za maturu: Roditelji moraju izdvojiti i do 500 KM

Matura, koja obilježava kraj jednog dijela školovanja, od izuzetne je važnosti za osnovce i srednjoškolce, a roditelji se već s prvim danima proljeća počinju raspitivati za cijene odijela i svečanih haljina.

U vrijeme inflacije mnogi se već hvataju za glavu jer će za autfit svoje djece morati izdvojiti minimalno nekoliko stotina maraka, budući da odavno više nije dovoljno kupiti odijelo ili haljinu, već postoji čitav popratni sadržaj.

Malo jeftinije

Ono što bi se moglo nazvati olakšicom jeste to da je muška odjeća malo jeftinija, odnosno čitav autfit košta manje u odnosu na pripreme za djevojke.

Tako prosječna odijela, ne računajući brendove za kojima brojni mladi posežu, koštaju od 200 do 300 KM. Ova cifra može biti i veća u zavisnosti od kvaliteta odijela, brenda, boje, ali i toga da li uz sve to dolaze i prsluk, kravata ili mašna. Kada je riječ o cipelama, cijena onih malo elegantnijih kreće se od 150 do 350 KM. Postoje, naravno, i skuplje opcije, pa je tako moguće odijelo odnosno cipele pronaći i po cijeni od 500 KM.

Ukoliko se u troškove mature uračunaju i cijena rezervacije mjesta gdje se proslavlja te prijevoz taksijem od kuće i nazad, roditelji u prosjeku za maturanta moraju izdvojiti 400-500 KM.

Skromnija varijanta

Cijena svečanih haljina u radnjama u prosjeku se kreće od 100 do 300 KM. Međutim, to se odnosi na neke skromnije varijante, jer postoje radnje i brendovi u kojima toalete koštaju i po 1.000 KM, pa i više.

Međutim, za pripremu djevojke za ovaj poseban dan sama haljina nije dovoljna te je potrebno platiti i frizuru i šminkanje. Tu su i cipele, torbice, nakit, koji su skuplji nego prošlih godina, a sve će to dodatno koštati roditelje.

Osim butika i prodavnica odjeće, postoji i alternativa, a to su mjesta poput pijaca ili second-hendova, gdje je odjeća jeftinija, te radnji u kojima postoji mogućnost iznajmljivanja odjeće.