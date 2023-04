Građani u bh. entitetu RS nikad siromašniji, osnovne namirnice postale su luksuz

Građani BiH osnovne namirnice plaćaju najskuplje u regionu, a vlasti kao da nije briga za to.

Jer, kako je rečeno u emisiji Izazovi BN TV dosad bi uradile nešto da zaustave inflaciju. Međutim, od toga nema ništa.

Značajan broj porodica, možda 70 posto nalazi se na ivici egzistencije.

Građani u problemu

Građani RS su u problemu. Cijene osnovnih životnih namirnica rastu bukvalno iz minuta u minut.

- Hrana je najskuplja. Poslije toga dolazi gradski prevoz, energenti - to su ključne stavke za jednu porodicu koje su neodgodive - rekla je Gordana Bulić, predsjednica SS udruženja potrošača BiH i Udruženja potrošača "Klub potrošača" TK Tuzla.

Ekonomista Mirjana Orašanin, na primjeru jedne četvoročlane porodice izračunala je koliko je potrebno novca za puko preživljavanje. Cifra je zastrašujuća.

- Sedmična redovna kupovina joj iznosi 180 maraka. Tu su mlijeko, pavlaka, jaja, nešto hemije, bez voća, povrća, mesa i suhomesnatih proizvoda. Sve to - puta četiri sedmice - iznosi 720 maraka. To je za hranu bez mesa, a na mjesčnom nivou to iznosi 1.250 maraka - rekla je Orašanin.