Profesor Salih Fočo za "Avaz" o sve oštrijim prijetnjama: SAD su jedina rampa za Dodika

Politička situacija u BiH je veoma nepovoljna i ide ka eskalaciji, izjavio je za "Avaz" profesor Salih Fočo, ugledni bosanskohercegovački sociolog i filozof, komentirajući ponovno zaoštravanje retorike predsjednika RS Milorada Dodika.



Dodik je, podsjetimo, ovaj put ponovo napravio i "korak dalje", najavljujući nešto što se niko od potpisivanja Dejtonskog sporazuma nije usudio – uvođenje nadzora i kontrole na granicama entiteta.

Zabrinjava šutnja

- Očito je da Dodik posljednjih desetak godina uporno i osmišljeno, s jednom jasnom taktikom, ide ka tome da osamostali RS. Praktično je došao do nekog nivoa u kojem ovo što nudi predstavlja završni udarac podjeli Bosne i otcjepljenju RS - kazao je Fočo.

Dodikova politika, dodao je, jasna je i konzistentna, a zabrinjava šutnja međunarodne zajednice, koja njegove poteze nagrađuje. Fočo upozorava da je Dodik počeo pridobivati podršku i pojedinih država te da visoki predstavnik, prethodni koji je izražavao zabrinutost i sadašnji kojeg Dodik ne priznaje, ništa ne čini da spriječi eskalaciju krize.

Ne očekuje mnogo ni od sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) sutra, jer je PIC samo produžena ruka politike EU, koja nema ideje ni moći da bitnije utječe na procese u BiH. On je naveo da PIC nije jedinstven, da je Rusija uvijek protiv, da se Turska ne oglašava i ne čuje se njen stav, da Britanija podržava procese u BiH, ali malim kapacitetom.

Nema saglasnosti

- Onda vidimo da u PIC-u nema saglasnosti. To daje dodatni prostor Dodiku da radi to što radi. Očito je da je u posljednjih 10-15 godina i probosanska politika bila veoma pasivna, jer se ona vrtjela samo oko toga ko će imati vlast i ko će koju poziciju zauzeti, a ne ko će i kako napraviti funkcionalnu državu. Zato bi morao biti jači lobi, pogotovo kod SAD, da aktivira potencijale koje ima. Da zemlje prijatelji BiH jasno kažu Srbiji i Hrvatskoj da se distanciraju od uplitanja u političke i druge odnose u BiH i da se afirmiraju probosanske snage koje će zaustaviti disoluciju države. SAD su jedna i jedina „rampa“ koja može pokrenuti i EU da se angažiraju na profiliranju jedinstvene politike za prostor BiH. Ako do toga ne dođe, zaista smo u teškoj poziciji, Dodik će dobrim dijelom ostvariti svoje ciljeve - zaključio je prof. Salih Fočo.

Smjene predsjednika RS

Bivši visoki predstavnik Pedi Ešdaun (Paddy Ashdown), podsjetio je Fočo, u dva je navrata smjenjivao predsjednike RS koji su usporavali reformske procese i vodili ka disoluciji.

- Očito je da sada nedostaje i volje visokog predstavnika i EU, koja je potpuno pasivna, koja samo nudi prazna obećanja koja BiH vuku nazad, a ne afirmiraju reformske procese, demokratizaciju BiH i normalizaciju odnosa - istakao je prof. Fočo.