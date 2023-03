Tegeltija brani Dodika: Blinken ili ne zna ili ima lošu namjeru

Državni sekretar SAD Entoni Blinken (Antony) oglasio se na Twitteru povodom posljednjih izjava predsjednika manjeg bh. entiteta Milorada Dodika.

- Napadi Milorada Dodika na osnovna prava i slobode u Republici Srpskoj pokazuju da je na autoritarnom putu predsjednika Putina. State Department, kojeg zastupa ambasador Marfi, nastavlja se zalagati za demokratsku i prosperitetnu budućnost koju svi građani Bosne i Hercegovine zaslužuju - napisao je Blinken na Twitteru.

Lider naroda

Povodom Blinkenove izjave oglasio se i ministar finansija i trezora BiH Zoran Tegeltija koji je izjavio da je Milorad Dodik, kao predsjednik RS i nesumnjivi i neprikosnoveni lider naroda.

Prema njegovim riječima, Dodik je "isključivo na putu interesa RS, svih naroda koji žive u RS i svih vrijednosti koje narod kroz historiju baštini".

Tegeltija je u izjavi za Srnu ocijenio da nazivati predsjednika Dodika osobom na "autoritarnom putu", kako je to uradio američki državni sekretar Blinken, "a u isto vrijeme znati da je predsjednik Dodik pobjednik na demokratskim izborima koje kao takve prepoznaju i SAD, govori ili o neznanju ili o lošoj namjeri".

Jasni interesi srpskog naroda

- Raduje me što Blinken navodi da će se SAD zalagati za demokratsku i prosperitetnu budućnost BiH, jer je to budućnost koju je do sada kreirala politika predsjednika Milorada Dodika, nikada se ne odričući jasnih interesa srpskog naroda i RS i tako će se i nastaviti bez obzira kako to tumačila administracija Ambasade SAD u BiH - rekao je Tegeltija.