PREDSJEDNIK SAD

Tramp proglasio trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine i veliku razmjenu zarobljenika

Proslava u Rusiji je povodom Dana pobjede, ali i u Ukrajini, jer su i oni bili veliki dio i faktor u Drugom svjetskom ratu, rekao je

Donald Tramp. AP

S. S.

prije 19 minuta

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je dogovoreno trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine.

Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social pojasnio šta sve podrazumijeva ova obustava vatre.

– Sa zadovoljstvom objavljujem da će uslijediti trodnevno primirje (9, 10. i 11. maj) u ratu između Rusije i Ukrajine. Proslava u Rusiji je povodom Dana pobjede, ali i u Ukrajini, jer su i oni bili veliki dio i faktor u Drugom svjetskom ratu. Ovo primirje će uključivati obustavu svih kinetičkih aktivnosti, kao i razmjenu 1.000 zatvorenika iz obje zemlje. Ovaj zahtjev sam lično uputio i veoma cijenim pristanak predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Volodimira Zelenskog. Nadajmo se da je ovo početak kraja jednog veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata. Razgovori o okončanju ovog velikog sukoba, najvećeg od Drugog svjetskog rata, se nastavljaju i svakim danom smo sve bliže. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju – poručio je Tramp.

# SAD
# DONALD TRUMP
