Tramp ismijao napad na američku flotu: "Padali su tako lijepo u okean, baš poput leptira koji pada u svoj grob"

Prema njegovim riječima, američki brodovi nisu pretrpjeli nikakvu štetu, dok su iranski napadači “potpuno uništeni”, uključujući i brojne manje brodove koji su pokušali nadomjestiti “potpuno obezglavljenu mornaricu”.

U opširnoj objavi Tramp je naveo da su tri “američka razarača svjetske klase” uspješno prošla kroz Hormuški moreuz uprkos jakoj neprijateljskoj vatri.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social nakon novog incidenta na Bliskom istoku, tvrdeći da su američki razarači napadnuti tokom prolaska kroz Hormuški moreuz, ali da su iz sukoba izašli bez ikakve štete, dok su iranske snage pretrpjele teške gubitke.

Tramp je u svom prepoznatljivom stilu opisao obaranje projektila i dronova:

- Projektili su ispaljeni na naše razarače i lako su oboreni. Isto tako, dronovi su stigli i spaljeni su u zraku. Padali su tako lijepo u okean, baš poput leptira koji pada u svoj grob! - napisao je Tramp.

Nedugo nakon toga objavio je i, kako navode američki mediji, vjerovatno kompjuterski generisanu fotografiju američkog ratnog broda koji crvenim laserom uništava letjelicu s iranskom zastavom.

Uz fotografiju je poručio: “Laseri: Bing, Bing, gotovo!!!”

Tramp je potom uputio i prijetnje iranskom rukovodstvu, nazivajući ih “luđacima” koji bi, prema njegovim riječima, bez oklijevanja upotrijebili nuklearno oružje kada bi imali priliku.

Ultimatum Teheranu

Poručio je da se to nikada neće dogoditi i poslao ultimatum Teheranu:

- Baš kao što smo ih danas ponovo nokautirali, nokautirat ćemo ih mnogo jače i mnogo nasilnije u budućnosti, ako brzo ne potpišu svoj sporazum!”

Na kraju je naveo da se tri razarača sa svojim “predivnim posadama” vraćaju u američku pomorsku blokadu, koju je nazvao “Čelični zid”.