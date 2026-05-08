Tramp proglasio 8. maj Danom pobjede u Drugom svjetskom ratu

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) proglasio je 8. maj 2026. godine Danom pobjede u Drugom svjetskom ratu, objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

U proglasu je naveo da se obilježava "monumentalna pobjeda Amerike nad tiranijom i zlom u Evropi", koju su, kako stoji u dokumentu, predvodile američke oružane snage zajedno sa saveznicima.

Prekretnica u historiji

Tramp je u dokumentu podsjetio da su se 8. maja 1945. godine "željezne stege nacističke Njemačke slomile" te da se vijest o pobjedi proširila Sjedinjenim Američkim Državama i svijetom, označivši prekretnicu u historiji slobode.

U dokumentu se navodi da su američki vojnici, predvodili savezničku borbu kroz sjevernu Afriku i zapadnu Evropu sve do konačnog sloma nacističkog režima.

- Njihova žrtva, zajedno s nepokolebljivom odlučnošću miliona muškaraca i žena na domaćem frontu, bacila je tiraniju na koljena i otvorila put savezničkim silama prema uvjerljivoj pobjedi nad imperijalnim Japanom gotovo četiri mjeseca kasnije - navodi se u dokumentu.