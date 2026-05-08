Tramp proglasio 8. maj Danom pobjede u Drugom svjetskom ratu

U proglasu je naveo da se obilježava "monumentalna pobjeda Amerike nad tiranijom i zlom u Evropi

M. Až.

prije 2 dana

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) proglasio je 8. maj 2026. godine Danom pobjede u Drugom svjetskom ratu, objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

U proglasu je naveo da se obilježava "monumentalna pobjeda Amerike nad tiranijom i zlom u Evropi", koju su, kako stoji u dokumentu, predvodile američke oružane snage zajedno sa saveznicima.

Prekretnica u historiji

Tramp je u dokumentu podsjetio da su se 8. maja 1945. godine "željezne stege nacističke Njemačke slomile" te da se vijest o pobjedi proširila Sjedinjenim Američkim Državama i svijetom, označivši prekretnicu u historiji slobode.

U dokumentu se navodi da su američki vojnici, predvodili savezničku borbu kroz sjevernu Afriku i zapadnu Evropu sve do konačnog sloma nacističkog režima.

- Njihova žrtva, zajedno s nepokolebljivom odlučnošću miliona muškaraca i žena na domaćem frontu, bacila je tiraniju na koljena i otvorila put savezničkim silama prema uvjerljivoj pobjedi nad imperijalnim Japanom gotovo četiri mjeseca kasnije - navodi se u dokumentu.

Tramp je istakao i da je borba za slobodu imala ogromnu cijenu. Prema proglasu, više od 250.000 Amerikanaca položilo je živote u borbi protiv nacističkog režima.

- Njihova herojska žrtva podsjeća nas da se sveta sloboda koju cijenimo stječe žrtvom i mora se snažno braniti kod kuće i u inostranstvu - piše u dokumentu.

"Sjetimo se miliona nevinih duša"

Tramp je pozvao na sjećanje ne samo na američke vojnike, već i na "milione nevinih duša koje su pretrpjele užasne zločine i izgubile živote od ruke nacionalsocijalizma".

U proglasu je obilježavanje pobjede u Drugom svjetskom ratu povezao i s 250. godišnjicom američke nezavisnosti, poručivši da Sjedinjene Američke Države nastavljaju čuvati nasljeđe poginulih tako što osiguravaju da njihove oružane snage ostanu "najdominantnije na svijetu", spremne da štite američki suverenitet, suprotstave se svakoj prijetnji i očuvaju "plamen slobode".

