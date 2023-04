Duraković: Naši političari nemaju strategiju otpora Dodikovoj politici

Prof.dr. Esad Duraković, akademik, bio je gost emisije Polis u programu TVSA.

Kakvo je ovo vrijeme u kojem živimo, je li sve ozbiljno onako kako izgleda dok čitamo portale ili je u pitanju samo politička kriza?

- Vrijeme u kojem živimo nekoliko puta sam osudio na taj način što sam rekao da prezirem doba koje mi je dosuđeno da ga živim, zato što svijet i globalno i lokalno ide u pogrešnom smjeru. Vode nas nekompetentni ljudi koji kreiraju ratove širom svijeta. Evo i kod nas u Bosni i Hercegovini kreiraju se krize i već tridesetak godina živimo u šoku i stresu, bez svijetla na kraju tunela. Imamo puno razloga da budemo zabrinuti. Neka mi gledaoci oproste zbog ove konstatacije.

"Dodikove prijetnje ne treba uzimati olako"

Dodik prijeti ujedinjenjem RS i susjedne Srbije. Očekujete li da će ponuditi potpisivanje sporazuma o tzv. mirnom radruživanju?

- Na Bosnu i Hercegovinu izvršena je agresija tri susjedne zemlje. U početku je bila i Crna Gora, ali Srbija i Hrvatska izvršile su agresiju na BiH s ciljem zauzimanja njenog teritorija. Ovdje se sve svodi na to da te dvije zemlje uzmu teritorij BiH. Dodikove prijetnje ne treba uzimati olako, one su vrlo ozbiljne jer je to realizacija velikosrpske politike na račun teritorijalnog integriteta BiH. Ljudi to neozbiljno shvaćaju, naročito naši političari koji su se zabavili svojim foteljama i pozicijama. Svih ovih tridesetak godina strategija je takva da se BiH, njena javnost i političari mrcvare da bi jednog dana i političari i narod rekli dosta je više, hajde da se razdružimo. Bojim se da smo ušli u tu fazu jer naši političari nemaju viziju i nemaju strategiju otpora Dodikovoj politici koja nije nikakvo blefiranje. Došli smo u situaciju da je narod apatičan kao da je pod nekom općom anestezijom.

Pitanje državne imovine

Da li je državna imovina pitanje svih pitanja?

- Naravno. Država bez imovine nije država, ona visi u zraku. To je oduzimanje tla pod nogama. Ne razumijem da OHR i EU ne djeluju u skladu s ovim prijetnjama intergitetu i suverenitetu BiH.

Izjavili ste da treba više vjerovati SAD nego Evropi, zašto?

- Evropa je politički sterilna, nekonstruktivna i razjedinjena. Nemamo više jedinstvenu EU. Evropa je duboko birokratizirana i dehumanizirana. Ima problema sa samom sobom i unutar sebe. Amerika je nešto drugo, ona je velesila.