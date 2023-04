Ivana Marić za "Avaz": U ovakvoj situaciji se raspisuju vanredni izbori

Dešavanja unutar nove parlamentarne većine i današnje saopćenje SBiH i NES-a samo je jedan od dokaza da je BiH potreban institut vanrednih izbora, kazala je za „Avaz“ politička analitičarka Ivana Marić, navodeći da smo u situaciji iz koje, sa ovakvim pravnim sistemom, ne možemo izaći.



- U ovakvoj situaciji se raspisuju vanredni izbori, jer vidimo da je situacija ujednačena, a nijedna strana neće da popusti. Trojka i HDZ su odlučni da ne žele sa SDA u vlast, a ovi ne popuštaju i spremni su platiti bilo koju cijenu samo da ostanu u vlasti. O tome svjedoče i ovi prelasci. Evo i NES-u i SBiH, koji su svoju kampanju gradili kritikujući SDA, odjednom je SDA prihvatljiva opcija. Vidimo i prelazak iz BHI-KF u NES zastupnika Kenana Uzunovića koji im je pred izbore upućivao vulgarne poruke. Koje li slučajnosti, par mjeseci poslije izgladili su te nesuglasice i on prelazi. Vidimo da traje kupovina i da ovo više nema veze s voljom birača, koja se brutalno krši – ističe Marić.

SDA i DF pokušavaju prisiliti SDP i HDZ da s njima naprave vladu ili da se napravi vlada u kojoj će sve stranke imati svoje predstavnike, dodaje Marić, čime se od izbora u BiH pravi besmisao.

- Visoki predstavnik Kristijan Šmit je najavio i pripremio svoju odluku već za ponedjeljak. Međutim, one bi bile korisne samo ako postoji većina u Predstavničkom domu. Zbog toga je odgodio donošenje odluke, zbog toga su intenzivirani sastanci sa predstavnicima stranaka zadnjih dana i sada će očito pokušati okupiti novu većinu, vjerovatno sa uključivanjem preostalilh hrvatskih stranaka. To bi bilo dovoljno, ako ne bude novih „preletača“ – dodaje Marić, te zaključuje da bi možda najbolja odluka visokog predstavnika bila da upravo on raspiše vanredne izbore kako se kupovinom zastupnika demokratija ne bi obesmišljavala.