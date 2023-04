Ambasadorica Austrije u BiH: Članstvo u EU bi doprinijelo miru i stabilnosti cijelog Balkana

Ukoliko postoji bilo kakva nestabilnost u regiji Balkana, to izaziva reperkusije za cijelu Evropsku uniju (EU) i za Austriju, poručila je ambasadorica Republike Austrije u Bosni i Hercegovini Ulrike Hartman (Hartmann) u Diplomatskom razgovoru na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS).

Ambasadorica Hartman je govorila o percepciji Austrije o pridruživanju zapadnog Balkana Evropskoj uniji i brojnim prednostima ulaska u evropski blok zemalja.

Uključiti sve zemlje

- Meni lično je važno, pošto dolazim iz zemlje članice EU-a, da objasnim koje su koristi za zemlju članicu i mislim da je bitno i za Bosnu i Hercegovinu da postane članica. Nama je važno jer ako pogledate samo geografsko područje, blizu smo cijeloj regiji Balkana i u tom smislu, ako postoji bilo kakva nestabilnost ovdje to će imati reperkusije za cijelu Evropsku uniju i za Austriju. Naša politika ali i politika EU-a je uključiti sve zemlje zapadnog Balkana u EU, a naravno ne moram objašnjavati sve druge prednosti za obične ljude kao što su rad, slobodno kretanje osoba, mogućnost življenja u drugim zemljama - rekla je Hartman.

Posebno je naglasila značaj evropskih vrijednosti za sve građane.

- Naravno, to je i pitanje da dijelimo evropske vrijednosti. Bosna i Hercegovina pripada ovim evropskim vrijednostima i pripada Evropskoj uniji. Međutim, kao bilo koja druga država i Bosna i Hercegovina mora ispuniti određene kriterije, ni više ni manje. Sve države koje su sada u EU morale su sve to ispuniti. Znamo svi historiju i specifičnosti Bosne i Hercegovine ali kada se radi o pridruživanju u Evropsku uniju, i Bosna i Hercegovina mora uradit svoj dio posla - kazala je ambasadorica Republike Austrije.

Naglasila je da bi članstvo u EU dodatno doprinijelo miru i stabilnosti cijele regije Balkana.

- Samo pogledajte zašto smo imali konflikte u prošlosti. Često je to bilo zbog granica, etničkih pitanja, ali ukoliko pogledamo EU, sada granice zahvaljujući Šengenskoj zoni više nemaju veliki značaj. Isto to želimo i na Balkanu, da se više ne čeka na granicama, da granice postanu nevažne. Pogledajte samo primjer Austrije i Italije. Ja sam kao dijete morala čekati na granici, a sada je postalo normalno da možete slobodno putovati. Oni imaju ista prava u Austriji, a mi imamo ista prava tamo. To želimo i za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je garancija za mir na Balkanu - istakla je ambasadorica Hartman.

Kandidatski status

Diplomatskom razgovoru na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) prisustvovali su brojni studenti i akademsko osoblje.

Bosna i Hercegovina je u decembru 2022. godine službeno dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ovo su odlučili čelnici EU-a u Briselu, nakon što je Vijeće za opće poslove podržalo takav prijedlog Evropske komisije.

Šefovi država ili vlada država članica EU-a potvrdili bez rasprave preporuku koju su usuglasili ministri za evropske poslove da se Bosni i Hercegovini odobri status zemlje kandidatkinje za članstvo u Evropskoj uniji.

Bosna i Hercegovina je podnijela zahtjev za članstvo u EU 2016. godine, a Evropska komisija je u oktobru 2022. godine preporučila državama članicama da joj dodijele status kandidata, ali sa spiskom 14 uslova koje ova balkanska država mora ispuniti u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije.

Bosna i Hercegovina mora ispuniti 14 prioriteta kako bi zemlja započela pregovore o pristupanju EU.