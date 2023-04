Konaković: Ne može meni trezoraš nabaciti etiketu izdajnika

Ministar vanjskih poslova BiH i lider NiP-a Elmedin Konaković, gostujući u Centralnom dnevniku na Face TV, govorio je, između ostalog, o odluci NES-a i Stranke za BiH da odstupe iz koalicije.

Ja idem u džamiju, klanjam

Konaković je rekao kako je dobro što je pao sistem koji je Bosni i Hercegovini nanio mnogo štete.

- Ne može meni trezoraš nabaciti etiketu izdajnika. To u BiH ne pobjeđuje. Ja idem u džamiju, klanjam, ali to nije politički marketing, nego moj odnos sa Bogom. A oni su radili suprotno - istakao je Konaković.



Ogrešević je drugi ili treći čovjek NES-a

NiP je jedna od stranaka koje čine novu Vladu Federacije BiH. Potez NES-a i Stranke za BiH nije na kraju uspio utjecati na većinsku podršku u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH prilikom glasanja za novu Vladu.



- NES je završen ovog dana kad je njihov ideolog, jer Ogrešević gore nije prvi čovjek koji odlučuje, on je drugi ili treći koji odlučuje, iznad njega postoji čovjek koji vodi sve procese, siva eminencija, Rifat Hozanović, koji je dogovorio sa Bakirom da mu da premijera, a da će on oboriti Vladu Federacije. Da li je on prevario Efendića, da li Efendić nije shvatio, ne znam - rekao je Konaković.