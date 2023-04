Edhem Bičakčić za "Avaz": Radit ćemo na jačanju institucija Islamske zajednice

Na današnjoj sjednici Sabora Islamske zajednice u BiH za predsjednika Sabora za mandatni period 2022-2026. godina izabran je Edhem Bičakčić, za potpredsjednike Mirza Šabić i Mustafa Gobeljić, dok je za sekretara Sabora ponovo izabran Faruk Hašimović.

Edhem Bičakčić za portal “Avaza” je izjavio da je izabran da predsjedava u ovom mandatu Sabora kao najvišeg zakonodavnog tijela Islamske zajednice BiH i u domenu obaveza Sabora nastojat će, kako kaže, da da punu aktivnost, da radi na jačanju institucija Islamske zajednice i rješavanju svih ostalih pitanja iz domena Islamske zajednice.

Usvojen pravilnik

- Na prvoj radnoj sjednici usvojili smo Pravilnik o članarinama i plaćama u Islamskoj zajednici. To je jedan sistemski akt koji je nedostajao do sada Islamskoj zajednici, a koji će omogućiti izjednačenje u pravima i obavezama svih članova zajednice kako u BiH tako i u dijaspori. Imenovali smo i muftiju za Sjevernu Ameriku, Senaid efendiju Čehmana i time smo kadrovski popunili što je u domenu sabora te smo donijeli inicijativu za izmjene Ustava Islamske zajednice. Ta inicijativa je sada zadatak za ustavnu komisiju. Inicijativa ide u dva smjera. Jedan je, mandat muftija koji je do sada bio dva mandata, ovom inicijativom ostavio bi se prostor i za treći mandat, jer za to ima potrebe na terenu – rekao je Bičakčić.

Dodao je da je druga inicijativa da Sabor osniva ustanove unutar Islamske zajednice.

- Prvenstveno mislimo na predškolske zajednice i ustanove za starije osobe. To se sada prenosi na niže dijelove vlasti da to mogu osnivati uz dokazivanje da su lokalnog karaktera. Što se tiče građevinskih poduhvata Islamske zajednice, danas o tome se nije govorilo, ali to bi bilo uređivanje odnosa sa državnom Bosnom i Hercegovinom, ugovor sa Islamskom zajednicom. Vrijeme je da se vrati ono što je vakufsko i da se zaštiti temeljna ekonomska institucija Islamske zajednice, da se Islamska zajednica osposobi da efikasno upravlja vakufima te da postepeno vakufi postanu osnovna ekonomska kategorija u prihodima Islamske zajednice – kazao je Bičakčić danas nakon sjednice.

Veliki prostori

Naglasio je da Islamska zajednica raspolaže sa velikim prostorima zemljišta koji se može dati na najam i efikasno koristiti.

- Što se tiče politike, Sabor će dati podršku svim ugroženim narodima u svijetu to smo i do sada radili i ubuduće ćemo. Što je u domenu Islamske zajednice i dalje ćemo raditi i nećemo se nikoga ustručavati, istupat ćemo otvoreno. Principi solidarnosti nam moraju biti zastupljeni. Mi smo otvoreni za sve političke stranke, nema nikakvog preferiranja i uvijek je to Islamska zajednica bila, bilo je istupa od strane stranaka ili nekih članova zajednice to se ne može spriječiti... Period je četiri godine, svakim danom napravit ćemo po neki pomak u smjeru realizovanja inicijativa i tako vidim da će ići taj proces – rekao je Edhem Bičakčić, novi predsjednik Sabora Islamske zajednice u BiH.