Kordić: Moramo jačati regionalnu saradnju, jer ona je ključni element za sigurnost

Mario Kordić, gradonačelnik Mostara, kazao je da je veoma sretan i uzbuđen zbog današnjeg događaja u Mostaru.

- Dobro došli u grad svjetlosti, kako je o njemu pričao Ivo Andrić, grad iz kojeg ćete ponijeti lijepe dojmove, srdačne susrete i nove poslovne partnere. Ovo je najvažnija sajamska manifestacija u BiH i predstavlja jednu od gospodarskih prepoznatljivosti Mostara, stoga čestitke organizatorima, ali i prijateljima iz Izraela, zemlji partneru - kazao je Kordić.

Gradska uprava je, dodaje Kordić, uz mnogo želje i truda uspjela postići ono što je najvažnije za sajam, Mostar i BiH - stabilno i sigurno poslovno okruženje.

- To naglašavam jer je Mostar primjer i predvodnik pozitivnog u BiH. Ističem to jer ne kaže se bez razloga kako kapital ne voli nesigurnost i ne podnosi političku nestabilnost. Mi smo učinili mnogo da napravimo političku stabilnost, a radili smo na kreiranju gospodarskih mjera iz naše nadležnosti, a jedna od njih je odluka o pogodnosti investiranja u Grad Mostar. Tu su izmjene i dopune prostornog plana, izmjene regulacijskih planova, i sve to pokrenulo je investicije. Posebno nam je važno pokretanje zračnog prometa, danas smo povezani preko Zagreba s ostatkom svijeta. Moramo jačati regionalnu saradnju, jer ona je ključni element za sigurnost, stabilnost i ekonomski razvoj - kazao je Kordić, obećavajući kako će i dalje kao gradonačelnik ustrajavati na dijalogu, dogovoru i saradnju, jer samo tako, smatra, možemo afirmirati sve naše vrijednosti, bogatu kulturnu i historijsku baštinu, prirodni i geografski položaj te vrijedne i kreativne ljude.

- Želimo Mostar koji će biti poželjno mjesto za investicije i mjesto poželjno za život u kojem će mladi ostajati, zasnivati obitelji i počinjati poslove - kazao je Kordić.