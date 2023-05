Toni Kraljević: Federalna vlada će se moći nositi s izazovnim vremenima

Novinarima se danas, nakon što su novoimenovani ministri i premijer zvanično preuzeli dužnost, obratio budući zamjenik premijera FBiH, Toni Kraljević, koji preuzima Ministarstvo finansija.

- Svako misli počinje svijet s njim, no nije to tako. Tekao je moj Trebižat prije mene, kao i vaša Miljacka, teći će i nakon mene, tako da se želim zahvaliti na svemu dobrom što je do sada uradila prethodna vlada FBiH - poručio je Kraljević.

Dodao je da su to bila izazovna vremena, ali da vjeruje u bolju budućnost.

- Naravno, smatram da će Federalna vlada biti dostojna ukazanog povjerenja i da će se moći nositi s izazovnim vremenima koji su preda nama – dodao je.

Naveo je da je kao kantonalni ministar finansija usko sarađivao sa, sad već bivšom ministricom finansija Jelkom Miličević.

- Način na koji je ona upravljaja sektorom finansija i strogim kontrolama rashoda je ono što se narodski kaže - marom dobrog Gospodara - zaključio je Kraljević.