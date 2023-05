FHMZ: Danas pretežno oblačno, za vikend sunčano vrijeme

U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8 stepeni, na jugu zemlje do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23 stepena, na jugu zemlje do 26 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20 stepeni.

Vrijeme za vikend

U subotu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 9 stepeni, na jugu zemlje do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika će se umanjiti. Preporučljivo je slojevito se odjenuti. Kod osjetljivih osoba moguće su umjerene poteškoće u drugom dijelu dana, pretežno zbog viših temperatura zraka i mjestimično izraženijeg osjeta sparine.