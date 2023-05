Gradonačelnik Sedić upriličio prijem za dobitnike najviših ratnih odlikovanja

U Gradskoj upravi Grada Bihaća upriličen je, povodom 9. maja koji se u BiH obilježava kao Dan Zlatnih ljiljana, prijem za dobitnike najviših ratnih odlikovanja značke "Zlatni ljiljan“ s bihaćkog područja.

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić smatra da je simbolika u tom datumu, jer se 9. maj obilježava i kao Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope.

- Simbolika je tim veća jer su ovo ljudi, kao i njihovi saborci, koji više nisu među nama, koji su se tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata borili za određene civilizacijske vrijednosti, za svoju domovinu i za pobjedu dobra nad zlim, te u tom kontekstu uputili smo zajedničku poruku da ta borba i danas traje, ali ne više putem oružja, već diplomatijom, zalaganjem za pravdu, za donošenje zakona i jačanje institucija ove države, ustrajavanje na euroatlanskom putu i svim onim ciljevima za koje su se i ovi ljudi zalagali, kao i oni koji su na tom putu dali svoje živote – istakao je Sedić.

Čestitajući Dan Zlatnih ljiljana svim pripadnicima Armije Republike BiH, ratni komandant Odreda za specijalna djejstva 5. Korpusa Senad Šarganović, koji je pet puta ranjavan, osvrnuo se na aktuelno stanje u zemlji, poručivši da će BiH opstati.

- Država Bosna i Hercegovina je bila, država BiH jest i ona će biti, i to je glavna stvar. Treba odati priznanje svima koji su dali svoj doprinos, a nisu to samo borci. Tu spadaju i ostali građani od onih u dijaspori, namjenskoj industriji, ljekari, majke, očevi, žene, pa i mala djeca koja su bila ovdje u ratu. Svi oni su dali svoj doprinos i na to moramo biti ponosni. Poručujem građanima da se ne plaše za državu, BiH je stabilna, ona će biti u NATO savezu i Evropskoj uniji - rekao je Šarganović.