Reis Kavazović uručio dekret novom fetvai-eminu efendiji Purdiću

Reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović danas je uručio dekret novom fetvai-eminu dr. Ahmed-ef. Purdiću.

Ovom prilikom reisu-l-ulema je da naglasio je funkcija fetvai-emina vrlo značajna u Islamskoj zajednici.

- To je prvi čovjek koji odgovara na svakodnevna pitanja muslimana u našoj zajednici. Funkcija fetvai-emina datira daleko u prošlost, kada je on imao posebnu funkciju u okviru Osmanske carevine. Ta funkcija je i uspostavljena kako bi fetvai-emin bio ispomoć šejhul-islamu. On je bio prva ruka šejhul-islama i zato je ta funkcija veoma važna. Danas vršimo primopredaju dužnosti i ja ovom prilikom želim da zahvalim prof. dr. Enes-ef. Ljevakoviću za časno obavljanje ove dužnosti, a molim dragog Boga da dr. Ahmed-ef. Purdiću olakša u davanju odgovora na pitanja muslimana - kazao je reisu-l-ulema Kavazović.

Funkciju fetvai-emina do sada je obnašao prof. dr. Enes-ef. Ljevaković. Na tu funkciju imenovan je 2005. godine, u vrijeme reisul-uleme Mustafa-ef. Cerića, a dužnost je obavljao i u vrijeme reisul-uleme Kavazovića.

- Drago mi je da smo danas prisustvovali svečanom uručenju dekreta novom fetvai-eminu dr. Ahmed-ef. Purdiću. Nadamo se i vjerujemo da će dr. Purdić obavljati ovu dužnost na najbolji način u skladu sa časnim šerijatom i u skladu sa propisima Islamske zajednice. U proteklom periodu dr. Purdić je bio uključen u poslove fetvai-emina i pripremao se za ovu časnu dužnost. Ja sam danas ponosan što mu danas uručujemo dekret - kazao je dr. Ljevaković.

Dr. Purdić je prethodno obavljao funkciju ličnog asistenta reisul-uleme Kavazovića, a vršio je i dužnost sekretara Vijeća muftija i asistenta fetvai-emina.

- Ja, prije svega, zahvaljujem Allahu, dž.š., i upućujem dovu da mi da znanja i mudrosti da odgovornu ulogu fetvai-emina obavljam na način da On, prije svega, bude zadovoljan. Iskreno zahvaljujem reisu-l-ulemi Kavazoviću i njegovom zamjeniku Ljevakoviću što su me predložili i imenovali za ovu časnu ulogu. U prethodnom periodu imao sam čast učiti uz njih dvojicu i nadam se da ćemo u budućnosti zajednički obavljati ovaj posao u smislu da ću ja obavljati ulogu fetvai-emina, ali u ključnim pitanjima koristit ću njihovo znanje i iskustvo - poručio je dr. Purdić.

Fetvai-emin je funkcija pri Vijeću za fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Zaduženja fetvai-emina definirana su Pravilima Vijeća za fetve.

Po ovlaštenju reisu-l-uleme, fetvai-emin odgovara na postavljena pitanja iz oblasti islamskog prava i komunicira s javnošću u navedenoj oblasti. Fetvai-emina imenuje reisu-l-ulema, a za ovu funkciju potrebno je visoko islamsko obrazovanje u oblasti islamskog prava.