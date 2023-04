Reis Kavazović novoizabranim sabornicima: Islamska zajednica mora biti neupitan zalog jedinstva i zajedništva

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović poručio je danas da politički predstavnici svih naroda i građana u Bosni i Hercegovini trebaju krajnje odgovorno raditi na prevazilaženju trenutne društvene krize u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina.

- Izlaskom iz te krize, zapravo, tek se otvaraju ekonomski i socijalni izazovi koji stoje pred politikama, koje su dužne da preuzmu odgovornost osiguranja povoljnijeg ambijenta za život, prije svega mladih ljudi, kako bi se zaustavio odlazak najkvalitetnijeg dijela stanovništva ove zemlje - kazao je reisu-l-ulema tokom održavanja današnje konstituirajuće sjednice novog Sabora Islamske zajednice.

Najveća odgovornost

Istakao je da Bošnjaci-muslimani, kao najbrojnija skupina građana ove zemlje, da bi uspješno obavljali javne poslove, moraju pokazati i najveću odgovornost.

- Mi smo ovdje u Bosni i Hercegovini, više nego igdje u svijetu, obavezni pokazati da smo spremni i sposobni graditi društveni ambijent koji je prijatan za život svim građanima i narodima ove prelijepe zemlje. Zato podsjećam s ovog mjesta sve one koji obavljaju javne poslove i funkcije, a koji se pozivaju na vjeru u Jednog Boga, da su obavezni da marljivo i predano rade; izvršavaju svoje obaveze; da se obrazuju i usavršavaju u svojoj struci; da ne uzimaju ono što im po pravdi i pravu ne pripada; da ne uzurpiraju tuđa prava; da ne lažu i ne obmanjuju; da pomažu druge i budu solidarni s drugima. Samo tako ćemo biti vjerodostojni u svom narodu i biti primjer dugim građanima, da s nama zajedno grade bolje i pravednije društvo i modernu i snažnu Bosnu i Hercegovinu - kazao je, između ostalog, reisu-l-ulema.

Svečano polaganje zakletve

Njegovo obraćanje novoizabranim sabornicima Islamske zajednice prenosimo u cijelosti:

- Danas se konstituira novi saziv Sabora Islamske zajednice u narednom četverogodišnjem mandatu. Rezultat je to uspješno i dostojanstveno provedenih izbora krajem prošle godine. Svečanim polaganjem zakletve, iskazali ste vjernost Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini i obećali dosljedno vršenje mandata člana njenog Sabora, najvišeg predstavničkog organa muslimana. Čestitam vam na tome i od srca želim da časno služite muslimanima koji su vas izabrali. Molim vas da svoju predanost i lojalnost ovom časnom tijelu utemeljite na vjeri u Boga, na predanosti dini-islamu, na poštivanju Ustava i na tradiciji našeg institucionalnog organiziranja, kao slobodne zajednice muslimana, u slobodnoj i suverenoj Bosni i Hercegovini. Čuvajmo ovu našu Islamsku zajednicu, jer je ona dragulj koji ne krasi druge muslimanske narode u svijetu.

Povjerenje muslimana

Dobili ste povjerenje muslimana da ih ovdje predstavljate. To je čast i odgovornost, pred Bogom i pred ljudima. Pored ostalog, to znači da ćete biti slika naše organiziranosti i ogledalo za sve one s kojima živimo u našoj domovini, kao i one s kojima dijelimo prostor diljem svijeta, gdje djeluju naši džemati. Mi ovdje u Bosni i Hercegovini, u ovom našem okruženju, kao i u svim našim džematima diljem svijeta, svojim životom muslimana pričamo, i sebi i drugima, jednu iskrenu i plemenitu priču, jedan častan i plemenit način života. To je način i stil života koji je primjeren za pojedinca, porodicu i društvo. Uvjeren sam da ćete u potpunosti odgovoriti izazovu i opravdati poklonjeno vam povjerenje, i da ćete biti vjerodostojni predstavnici naše zajednice, gdje god da se nalazite.

Mi smo muslimanski narod koji baštini demokratski princip života u našoj vjerskoj, ali i u političkoj zajednici. S druge strane, u duhovnom smislu, obavezni smo i upućeni na jedinstvo i organiziran pristup naučavanju i prakticiranju vjerskih obreda. To podrazumijeva naše jedinstvo u institucionalnom organiziranju Zajednice. Svaki pokušaj narušavanja tog jedinstva u organizacionom pogledu, kao i u obrednom prakticiranju vjere, za nas je neprihvatljiv. Toga moramo biti svjesni i to trebamo da znamo, te da u radu Sabora ni po koju cijenu ne unosimo naše političke razlike, koje u političkom životu mogu da budu poželjne i korisne. Islamska zajednica mora biti neupitan zalog našega jedinstva i zajedništva.

Islamska zajednica je primarno vjerska organizacija našeg naroda. Usuđujem se kazati, nikada kao Zajednica nismo bili s razvijenijom infrastrukturom, sa tolikim kadrovskim potencijalima i materijalnom osnovom. Želim da to znate vi, ali i svi pripadnici i prijatelji Islamske zajednice.

Danas, hvala Bogu, slobodno razvijamo vjerski život u svim oblastima. Otvaramo nove predškolske ustanove. Unapređujemo mektepsku pouku i vjeronauku u školama. Radimo s omladinom u različitim projektima. Sa ženskim dijelom našeg članstva razvijamo programe specifične za tu populaciju. Brak i porodica su naša posebna briga. Počeli smo se baviti zbrinjavanjem naših članova u trećoj životnoj dobi. Unapređujemo obrazovni proces i razvijamo naše obrazovne ustanove, medrese i fakultete. Bavimo se kulturom i kulturnom baštinom islama i muslimana na ovim prostorima. Razvijamo vlastiti koncept medijskog komuniciranja s našim muslimanima. Već drugu godinu radimo na velikom programu predstavljanja nas i sublimiranja naše bogate baštine i naslijeđa, pod jedinstvenim nazivom Pod nebom vedre vjere. Želimo sebi i svijetu pokazati naše bogatstvo i našu duboku ukorijenjenost u našoj vjeri i u našoj zemlji. Rezultat tih pregnuća bit će, ako Bog da, muzej Islamske zajednice, važna ustanova ne samo za nas, već i za kulturu Bosne i Hercegovine. Želimo da jačamo svoje prisustvo u javnom prostoru i da sačuvamo sliku Bosne kakva je stoljećima bila i kakva treba da ostane.

Veliki broj zahtjeva

Naš narod ima veliko povjerenje u svoju Zajednicu. On to povjerenje stalno iskazuje. Na svakoj sjednici Vijeća muftija imamo veliki broj zahtjeva za nova uvakufljenja. Na svaki naš poziv da se podrži neki projekat IZ, imamom snažnu i nesebičnu podršku naših običnih ljudi i naših privrednika. Takav primjer je pomoć koju smo uputili stradalima u zemljotresu u Siriji i Turskoj. Uz to, rekonstrukciju zgrade Gazi Husrev-begove medrese, kupovinu internata u Banjoj Luci za potrebe tamošnje medrese i kupovinu zgrade za potrebe Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici vodimo gotovo isključivo donacijama naših ljudi i sredstvima Islamske zajednice.

To nas sve obavezuje na veliku odgovornost i neumorno zalaganje za boljim i kvalitetnijim organiziranjem našega vjerskoga života. S vjerom i nadom u Milostivog Boga, taj trud će se vidjeti u svim aspektima našeg društvenog života. Trudit ćemo se svi skupa na stvaranju ambijenta koji treba i mora da bude prijatan ne samo za nas, već i za sve naše sugrađane s kojima dijelimo zajedničku domovinu, bez obzira kojem svjetonazoru pripadali.

U nastavku ove konstituirajuće sjednice, izabrat ćete čelništvo Sabora i saborska tijela. Izaberite najbolje i najiskusnije među nama. Pri tome, imajmo na umu da će i ovaj Sabor imati teških zadataka u naredne četiri godine. Islamska zajednica je sve češće meta onih koji bi željeli da vide naše nove podjele i neslaganja. Istodobno, želim vas podsjetiti da će upravo ovaj saziv Sabora, u posljednjoj godini mandata, imati veliku čast i zahtjevan zadatak da provede izbore za novog reisul-ulemu. Ako Bog da, učinit ćemo to uspješno i dostojanstveno.

Dragi prijatelji,

Naša sudbina je da živimo u nemirnim vremenima i na granicama susretanja i preplitanja Istoka i Zapada. Društvene prilike u kojima živimo često nam nisu naklonjene. Neprestano se suočavamo s prijetnjama koje mogu ugroziti mir i dovesti u pitanje našu teško stečenu slobodu. Prije skoro tri decenije smo prihvatili mir, žrtvujući pravdu i pravično rješenje za našu domovinu.

Prihvatili smo taj mir s vjerom da smo time dobili šansu da u miru s drugim narodima i građanima ove zemlje gradimo pravedne unutrašnje odnose, na temelju vladavine prava i slobode za svakog pojedinca i svaki kolektivitet u Bosni i Hercegovini. Uz Božiju milost i hrabrošću patriota koji su branili ovu zemlju, dobili smo slobodu. Njena cijena je bila visoka. Desetine hiljada šehida i drugih patriota, koji su žrtvovali svoje živote, zalog su mira i slobode za sve narode i građane naše domovine. Ovo je vrijeme kada treba jasno da kažemo, sebi i drugima, da su životi svakog od nas garancija cjelovitosti, nezavisnosti i suvereniteta naše domovine, kao i slobode i pojedinačnih i kolektivnih prava svakog njenog građanina na svakom pedlju ove lijepe zemlje.

Svjedoci smo da već duže vrijeme drugi pokušavaju da govore u naše ime i da nam podmeću i tumače naše namjere i opredjeljenja. Mi neprestano moramo ponavljati svoje opredjeljenje i narodnu agendu. To činimo javno i transparentno. Nemamo nikakvih skrivenih namjera ili non-papera. Ne prihvatamo nikakva imputiranja, niti sa Istoka niti sa Zapada.

Mi smo samosvojan, autentičan evropski narod, duboko ukorijenjen u evropskom tlu, s evropskim identitetom i tradicijom, ništa manje vrijednom u odnosu na druge evropske narode. Mi smo muslimani, sa svojom autentičnom tradicijom življenja islama, u zajedništvu s drugim vjerama i tradicijama. Nas zajedničkom životu, miru i toleranciji, niko ne treba podučavati. Drugi bi mogli od nas o tome učiti. Mi smo, kao zajednica muslimana, istodobno politički jasno i bezrezervno opredijeljeni za demokratsko sekularno uređenje države, po načelima modernih zapadnih demokratskih država. Mi želimo multietničku, multikonfesionalnu modernu državu Bosnu i Hercegovinu, uspostavljenu na principima demokratije i vladavine prava. Želimo da se u takvoj Bosni i Hercegovini poštuju sve religije podjednako, kao i prava svakog čovjeka, na temelju evropskih principa o pravima i slobodama svakog pojedinca.

Unutrašnje uređenje BiH

O unutrašnjem uređenju Bosne i Hercegovine naše politike treba da se dogovaraju. Ono oko čega nema razgovora i nema dogovaranja jeste cjelovitost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, i njen demokratski i multietnički karakter. Mi vjerujemo da ova zemlja ima dovoljno prijatelja i na Istoku i na Zapadu koji podržavaju ovakva naša opredjeljenja. Odlučno odbacujemo da bilo koji dio ove zemlje pripada bilo kojem narodu ekskluzivno, niti bilo kojoj politici ili ideološkom svjetonazoru. Svaka njena stopa, svaka rijeka i planina, svaki grad i svaki spomenik kulture podjednako pripadaju svakom njenom građaninu. Naša vizija Bosne i Hercegovine jeste da Gazi Husrev-begova džamija, Baščaršija, Žitomislići, Samostan u Fojnici, Bobovac, Gošćanski stećak i svi drugi sakralni i kulturni spomenici podjednako pripadaju svim građanima ove zemlje.

O ovome moramo stalno govoriti, jer smo prinuđeni. Nama se stalno podmeću i imputiraju druge lažne agende, koje su uglavnom usmjerene prema nama, jer smo kao muslimani navodno problem, ne samo normalnom uređenju i razvoju Bosne i Hercegovine nego i stabilnosti okruženja i Evrope.

Islamska zajednica ima dobre, korektne, odnose s Katoličkom crkvom i Jevrejskom zajednicom u Bosni i Hercegovini. Sa Srpskom pravoslavnom crkvom nastojimo te odnose graditi boljim. Sarađujući na različitim nivoima, a institucionalno najviše u Međureligijskom vijeću (MRV), povremena i neznatna nerazumijevanja prevazilazimo razgovorima i dijalogom.

Na isti način apeliramo i očekujemo od političkih predstavnika svih naroda i građana u Bosni i Hercegovini da krajnje odgovorno rade na prevazilaženju trenutne društvene krize u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina. Izlaskom iz te krize, zapravo, tek se otvaraju ekonomski i socijalni izazovi koji stoje pred politikama, koje su dužne da preuzmu odgovornost osiguranja povoljnijeg ambijenta za život, prije svega mladih ljudi, kako bi se zaustavio odlazak najkvalitetnijeg dijela stanovništva ove zemlje.

Da bi uspješno obavljali javne poslove, Bošnjaci-muslimani, kao najbrojnija skupina građana ove zemlje, moraju pokazati najveću odgovornost. Mi smo ovdje u Bosni i Hercegovini, više nego igdje u svijetu, obavezni pokazati da smo spremni i sposobni graditi društveni ambijent koji je prijatan za život svim građanima i narodima ove prelijepe zemlje.

Zato podsjećam s ovog mjesta sve one koji obavljaju javne poslove i funkcije, a koji se pozivaju na vjeru u Jednog Boga, da su obavezni da marljivo i predano rade; izvršavaju svoje obaveze; da se obrazuju i usavršavaju u svojoj struci; da ne uzimaju ono što im po pravdi i pravu ne pripada; da ne uzurpiraju tuđa prava; da ne lažu i ne obmanjuju; da pomažu druge i budu solidarni s drugima. Samo tako ćemo biti vjerodostojni u svom narodu i biti primjer dugim građanima: da s nama zajedno grade bolje i pravednije društvo i modernu i snažnu Bosnu i Hercegovinu.

Važni dokumenti

Poštovani članovi Sabora!

U okviru današnjeg zasjedanja ćete nakon konstituirajuće sjednice održati i prvu redovnu sjednicu. Na njoj će pred vama biti nekoliko važnih dokumenata. Prije svega to su Izvještaj o radu najviših organa Islamske zajednice, kao i izvještaj o finansijskom poslovanju Rijaseta za prošlu godinu.

Pred vama je i Inicijativa za promjenu Ustava. Svaka promjena Ustava je ozbiljan posao, ali ovdje se radi o izmjenama nekih ustavnih odredbi, koje se vežu za trajanje mandata muftija i osnivanja ustanova. O tome će se nešto više kazati kada ova tačka bude na dnevnom redu.

Pravilnik o članstvu i članarini jedan je od iznimno važnih dokumenta, kojim se uređuju prava i obaveze članstva u Islamskoj zajednici na cijelom području njenoga djelovanja. Važno bi bilo da se on danas usvoji, kako bi ostalo vremena medžlisima da usaglase svoje pravilnike s ovim okvirnim pravilnikom do kraja godine. Rijaset bi trebao obezbijediti sve neophodno da njegova primjena počne od početka naredne kalendarske godine, što podrazumijeva i sredstva za njegovo provođenje.

S uvjerenjem da ćete odgovorno i uspješno obavljati svoju časnu zadaći člana Sabora, još jedanput vam zahvaljujem.

Želim vam uspješan rad na današnjem zasjedanju i svako dobro!

Es-selamu alejkum – izjavio je reis Kavazović tokom današnjeg obraćanja.