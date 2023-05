Udžbenik 'Političko komuniciranje', prof. dr. Zorana Tomića preveden na slovački jezik

Slovačko izdanje udžbenika "Političko komuniciranje", autora prof. dr. Zorana Tomića izišlo je iz štampe. Ovo recentno djelo i udžbenik objavljeno je 2020. godine u izdanju Sveučilišta u Mostaru, Sveučilišta Sjever i Synopsis izdavačke kuće, saopćio je u ponedjeljak organizacijski tim PR, Media & Sport Days Mostariensis.



"Na 822 stranice Tomić je obradio najvažnije teme političke komunikacije koje tretiraju svjetski udžbenici, ali i niz praktičnih političkih tema. Knjiga je ubrzo uvrštena u sveučilišnu literaturu i kao takva snažno je pozicionirana u akademskoj zajednici", pojašnjeno je u saopćenju.

Slovačko izdanje "Političkog komuniciranja" naziva "Politická komunikácia (Political Communication)" izdala je izdavačka kuća Belianum iz Banske Bistrice, a knjiga je rezultat saradnje Univerziteta Matej Bel i autora.

Kao koautor knjige za slovačko izdanje pojavljuje se ugledni i međunarodno priznati profesor dr. Peter Smeriga iz Banske Bistrice. Profesor Smeriga je ujedno gostujući nastavnik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Fakulteta političkih nauka u Sarajevu te na više evropskih univerziteta.

"Knjiga je podijeljena u petnaest dijelova: Teorija političke komunikacije (Teória komunikácie), Teorije političke komunikacije (Aktéri a nástroje politickej komunikácie), Simboli političke komunikacije (Symboly politickej komunikácie), Profesionalizacija političke komunikacije (Profesionalizácia politickej komunikácie), Personalizacija političke komunikacije (Personalizácia politickej komunikácie), Političko vodstvo (Politické vodcovstvo/leadership), Političko brendiranje (Politický branding), Politička reputacija/ugled (Politická reputácia/renomé), Politički populizam (Politický populizmus), Mediji u političkoj komunikaciji (Médiá v politickej komunikácii), Izborne kampanje (Predvolebné kampane), Predsjednička komunikacija (Prezidentská komunikácia), Međunarodna politička komunikacija (Medzinárodná politická komunikácia), Politički odnosi s javnošću (Vzťah politiky s verejnosťou) i na kraju je Rječnik (Register pojmov)", navedeno je u priopćenju.

- Prevod moje knjige 'Političko komuniciranje' na slovački jezik u izdanju Univerziteta Matej Bel za mene je posebno priznanje i potvrda vrijednosti udžbenika koji je u Bosni i Hercegovini doživio pet izdanja. Ovaj kolegij predajem već dvadeset i više godina na više univerziteta i uvjeren sam kako sam kroz udžbenik sublimirao najvažnije teorijske postavke u svijetu, ali i savremenu praksu u političkoj komunikaciji - istakao je prof. Tomić.

Dodao je kako knjiga s mnoštvom izvora, kako recentne svjetske literature tako i prakse političke komunikacije i političke kulture, uistinu predstavlja savremen 'alat' za savladavanje uspješne komunikacije u politici i uspjeha u političkom mandatu, ali i izbornim kampanjama.

- Sretan sam da će sada i slovačka javnost vidjeti moj znanstveni i praktičan pogled na ovaj komunikacijski fenomen – zaključio je prof. Tomić prilikom izlaska prevoda njegove knjige na slovačkom tržištu.

Prof. Peter Smeriga koautor je slovačkog izdanja knjige i osoba koja je potencirala ovaj izdavački projekt. Pojasnio je kako je prvo napravio analizu tržišta knjiga s ovom i bliskim temama, ne samo u Slovačkoj, nego i Češkoj pa i Poljskoj.

- Kada sam se uvjerio da naučno, ali i uopće ukupno tržište, nema ovako kvalitetan udžbenik, zamolio sam rektora Univerziteta Matej Bel iz Banske Bistrice za pomoć u realizaciji projekta. Kako je pomoć osigurana u vidu prevoda knjige, započeli smo projekt. Projekt prevođenja tražio je precizno definiranje pojmova, stavljanja u politički i akademski kontekst – podvukao je on.

Ističe kako su neki pristupi morali biti donekle promijenjeni i prilagođeni, da bi odgovarali duhu jezika i političkoj praksi.

- Sretan sam da smo ovaj projekt završili i on je trajao duže od dvije godine. Moram priznati da je naučni opus prof. Tomića velik i on je dao ogroman doprinos razvoju političke i komunikacijske nauke u Evropi i svijetu. Mi već sada razgovaramo i o drugom projektu. No neću ulaziti u detalje dok ga ne dogovorimo. Ova knjiga bit će od iznimne koristi za naše studente, doktorante, političke zvaničnike na svim nivoima, stranačke djelatnike i članove, medije, ali i za sve druge intelektualce koje zanima fenomen politike, medija i komunikacije - istakao je prof. Smeriga.

Recenzenti knjige su doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. i doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD, stoji u priopćenju.