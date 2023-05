U utorak od 17 sati izmjene režima javnog prijevoza

Kantonalno javno komunalno preduzeće Gradski saobraćaj (GRAS) najavilo je da će u utorak, 9. maja, od 17 sati, biti obustavljen i promijenjen režim javnog prijevoza u Sarajevu, zbog održavanja koncerta ispred Vječne vatre povodom Dana Evrope.



Kako su saopćili iz preduzeća GRAS, do izmjene u odvijanju javnog prijevoza doći će od 17 sati u ulici Maršala Tita do spoja sa ulicom Kulovića, po potrebi do spoja sa ulicom Radićeva.

- Autobuska linija br. 31e Vijećnica - Dobrinja dijelom će mijenjati trasu i polazni terminal, te će polaziti sa terminala Trg Austrije, a na relaciji Trg Austrije - Skenderija u oba pravca saobraćat će trolejbuskom trasom. Autobus, koji radi na zamjeni tramvaja na relaciji Ž. Stanica-Baščaršija, radit će skraćeno do Skenderije. U slučaju zatvaranja ulice Radićeva, autobuske linije koje polaze sa terminala Dom Armije polazit će sa Drvenije - saopćila je Služba za odnose sa javnošću GRAS-a.