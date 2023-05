Vlada TK obilježila Dan pobjede nad fašizmom, Dan Evrope i Dan zlatnih ljiljana

U povodu obilježavanja 9. maja – Dana pobjede nad fašizmom, Dana Europe, Dana zlatnih ljiljana i Dana logoraša delegacija Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona položila je cvijeće i odala počast na kompleksu spomen obilježja na Slanoj Banji u Tuzli.

Nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti u Tuzli, delegacija Vlade uputila se u Gradačac gdje je upriličena centralna državna svečanost obilježavanja Dana zlatnih ljiljana Bosne i Hercegovine.

Jaka poveznica

Ovom prilikom ministar finansija Tuzlanskog kantona Suad Mustajbašić je izjavio da postoji jaka poveznica i razlog zašto se na isti dan obilježava i Dan pobjede nad fašizmom i Dan Zlatnih ljiljana.

- Spomen obilježja na Slanoj Banji u Tuzli, spomenik Ljiljan u Gradačcu, kao i Oklopni voz, koji i na možda najslikovitiji način prikazuje tadašnji omjer snaga agresora i obrambenih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine, jasno smiboliziraju i svjedoče jednoj ideji i opredjeljenju antifašizma kojeg njegujemo na ovim prostorima. Oni svjedoče da su tekovine današnje Europe od 1941. do 1945. godine, ali i od 1992. do 1995. godine branjene i u Bosni i Hercegovini. Sa antifašizmom kao idealom, bosanskohercegovački narodi su dali veliki prilog pobjedi antifašističke koalicije u II svjetskom ratu, ali i Odbrambeno oslobodilačkom ratu 90-tih godina i upravo to nas podsjeća da borba protiv fašizma nikada nije i ne može biti okončana. To je bitka koja uvijek mora da traje - kazao je ministar Mustajbašić.

Defile učesnika

Potvrdu ovoj tezi dao je i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Denis Bećirović.

- Moj pradjed bio je učesnik II svjetskog rata i svoj doprinos je dao i u bitci na Sutjesci. Također, moj otac bio je učesnik obrambeno-oslobodilačkog rata 1992-’95. Stoga danas sam posebno ponosan što mogu reći da porodica iz koje potičem njeguje antifašizam, te i današnji dan i praznike koji se danas obilježavaju doživljavam svojim - kazao je ministar Bećirović.

Tokom obilježavanja u Gradačcu je upriličen defile učesnika, a cvijeće je položeno na Centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima i poginulim borcima u ratu 1941-'45., i Spomeniku ubijenoj djeci Gradačca. Svečana akademija je upriličena u sportskoj dvorani Skenderija, a delegacije su posjetile i Spomen obilježje dobitnicima najvećih ratnih priznanja, saopćilo je Odjeljenje za informisanje TK.