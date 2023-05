Slobodan Šoja za "Avaz": Velika šteta ugledu bh. diplomatije, Predsjedništvo BiH mora reagirati

U Sarajevu je danas uhapšen Senaid Memić, aktuelni ambasador BiH u Maleziji.



On se sumnjiči za nezakonitosti počinjene u periodu dok je obavljao dužnost načelnika Općine Ilidža. Ovaj specifičan slučaj u bh. diplomatiji za „Avaz“ komentira Slobodan Šoja, bivši ambasador BiH u Egiptu i Francuskoj.

- Svaki ovakav delikatan slučaj hapšenja nekoga ko ima zvaničnu državnu funkciju treba posmatrati imajući u vidu persumpciju nevinosti, da niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno. Međutim, ovim je načinjena velika šteta ugledu naše diplomatije i to se mora hitno riješiti u Predsjedništvu BiH koje mora promptno reagirati, opozvati ambasadora ne pominjući uopšte hapšenje. Sve to zato što, ako slučajno ambasador Memić bude pušten i otputuje u Maleziju, ne postoje prepreke da on nastavi obavljati dužnost ambasadora, jer on ima akreditive šefa države i nije dobio opoziv. Ne smijemo sebi dozvoliti takvu situaciju – kaže Šoja.

Dodaje da u Maleziji, dok god ima valjane akreditive, vlasti nemaju pravo hapsiti stranog ambasadora jer ga štiti diplomatski imunitet, ali da u BiH tog imuniteta nema. Nije mu jasno zbog čega Memić, ali i svi politički ambasadori koje je imenovao prethodni saziv Predsjedništva BiH, nije ranije opozvan. To je praksa u brojnim zemljama svijeta, da smjenu vlasti prate i razrješenja onih koje je imenovala politika, a ne struka.

- Sam čin hapšenja ne mora biti povod, jer Memić nije presuđen, ali to je sasvim dovoljan znak da ga Predsjedništvo BiH hitno opozove. Opoziv je sasvim prirodna stvar i nikad se o njemu ne raspravlja. Šef države ima pravo da vrati bilo koga od ambasadora, bez posebnog obrazloženja. U svakom trenutku šef države može i imenovati i opozvati ambasadora – ističe Šoja.