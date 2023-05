Bećirović: Sporazum o načelima energetske politike BiH davno potpisan, potpisnici Dodik i Špirić

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović je za BHRT pokazao sporazum o načelima energetske politike Bosne i Hercegovine koji je potpisan davno, a njegovi potpisnici su bili Milorad Dodik, u vrijeme dok je bio premijer Republike Srpske i Nikola Špirić, kao bivši predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

- Ja ću vam večeras ekskluzivno pokazati sporazum o načelima energetske politike. Ovdje, između ostalog, piše da će Vlada FBiH i Vlada RS i Vijeća ministara BiH donijeti zakon o gasu BiH. Potpisnik ovog sporazuma je predsjednik Vlade RS Milorad Dodik, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić. Već je i njima bilo jasno da treba donijeti zakon o gasu - rekao je Bećirović u intervjuu za BHRT.

Ubrzanje razvoja BiH

On je ovom prilikom pozvao sve političke aktere da provedu i ovaj sporazum.

- Treba nam takav zakon koji će na kvalitetan način donijeti pravni okvir ka ubrzanju razvoja BiH. Oni koji blokiraju donošenje zakona o gasu BiH, oni će preuzeti odgovornost za blokadu - rekao je Bećirović

Član Predsjedništva BiH je podsjetio da je međuentitetski transport isključiva nadležnost Bosne i Hercegovine, te da nema države bez toga.

- Predsjedništvo BiH neće ništa blokirati. Svaki dobar ekonomski projekat ćemo vjerovatno zajedno podržati, ali se moraju poštovati pravila. Mora se poštovati Ustav BiH. Plin ide od Zvornika do Travnika. To je međuentiteski transport, a Ustav kaže da je međuentiteski transport isključiva nadležnost BiH - jasan je Bećirović.

Kada je riječ od ržavnoj imovini, Bećirović je jasan da popuštanja neće biti, da su odluke Ustavnog suda po pitanju imovine obavezujuće.

Zakon o državnoj imovini

- Treba imati u vidu da se prestane sa pritiscima i treba prihvatiti činjenicu da se donese zakon o državnoj imovini, a jedino mjesto za to je Parlament BiH... Ja sam, kao član Predsjeništva, takođe formirao posebnu ekspertsku grupu koja se bavi pitanjem državne imovine - rekao je Bećirović te dodao su članovi ove grupe nisu vezani za neku političku stranku, nego su stručnjaci, ekperti koji će naći najbolje moguće rješenje, a do riješenja će se, prema njegovim riječima, uskoro i doći.

- Nema države bez državne imovine - ističe Bećirović.

Bećirović je ovom prilikom govorio i o nedavnoj posjeti Hrvatskoj, te naglasio da potrebno relaskirati odnose dvije države i popraviti bilateralnu saradnju.

- Na ovim sastancima u Zagrebu sam govorio da je potrebno unaprijediti međudržavne odnose naših država, popraviti bilateralnu saradnju, reklaksirati odnose. Čak sam rekao da odnosi građana BiH i Hrvatske su dobri. Mislim da se i politički zvaničnici trebaju ugledati na građane. Posebno sam govorio o značaju jačanja ekonomske saradnje. Hrvatska je naš drugi najvažniji vanjskotrgovinski partner... mi imamo potenijale da dodatno unaprijedimo tu ekonomku saradnju u interesu ljudi u obje države - rekao je Bećirović.

Stav Hrvatske o Komšiću

Bećirović ističe da se ne slaže sa stavovima predsjednika Hrvatske o Komšiću.

- Ja sam otvoreno rekao Milanoviću da se ja sa njegovim stavovima po tom pitanju ne slažem. Članovi Predsjedništva BiH, uključujući Komšića, su legalno izabrani. Sa mnom o tome niko ne može razgovarati. Nikome ne mogu zabraniti da iznosi stavove, ali vrlo jasno tražim poštovanje BiH, suverene jednakosti BiH. Važno je da mi naše međudržavne odnose gradimo na principima nemiješanja u unutrašnja pitanja država, da kao dobri susjedi razgovaramo. U zadnjih 10 godina je došlo do rušenja mostova saradnje i prijateljstva, vrijeme je da te mostove pojačamo i da gradimo nove - naglašava Bećirović.

On je rekao da je u Zagrebu bilo riječi i o predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku kao "političkoj prijetnji cijelog regiona" jer, kako kaže, povlači poteze koji su suprotni Dejtonu i Ustavu BiH.

- Dodika sam spomenuo u kontekstu problema na regionalnom nivou. On se zaista tranformisao iz političke prijetnju u sigornu prijetnju za cijelu regiju. On ne može ugroziti BiH, ali može ugroziti mitrovni proces. Povlači poteze koji su suprotni Dejtonu i Ustavu BiH. Jako je važno upozoriti na takve stvari i pokušati ih prevenirati - kazao je Bećirović.

Obraćanje Cvijanović pred Vijećem sigurnosti UN-a

Bećirović se u razgovoru osvrnuo i na izvještaj predsjedavajuće Predsjeništva Željke Cvijanović pred Vijećem sigurnosti UN te istakao da je, po njegovom mišljenju, sporan način na koji se Cvijanović obratila.

- Ja sam stavio akcenat na to pitanje. Gospođa Svijanović je bila dužna ponašati se kao predsjedavajuća Predsjeništva BiH, da prezentuje državnu politiku BiH, a ne entitetsku, a ona je upravo uradila ovo drugo.... Jako je važno da ode pozitivna poruka prema međunarodnoj zajednici, u smislu poštivanja ustavnih nadležnosti BiH. Bojim se da je predsjedavajuća u tom pogledu izašla izvan okvira svojih nadležnsoti i djelovala kao predstavnik jednog entiteta, što je neprihvatljivo. Trebala je nastupati isključivo i ima države BiH, zastupajući startegije usvojene na državnom nivou BiH, i to jednoglasno - zaključio je Bećirović, te dodao da se treba prekinuti i sa praksom da Vlada RS podonosi izvještaj Vijeću sigurnosti, jer je to, kako kaže, zloupotreba.

Bećirović je govorio i o stanju u kome se Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, te da često skreće pažnju na probleme sa kojima se suočava ovaj javni servis.

- Državni organi u BiH, svako na svoj način, trebaju dati podršku Radioteleviziji Bosne i Hercegovine. Očekujem posebno od Vijeća ministara i Parlamenta da pokuša, jer su to njihove nadležnosti. Mi dobar dio rješenja već imamo, a to je da se provodi Zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu - rekao je Bećirović.