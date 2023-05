Muftija Dedović: Ne smijemo okretati leđa jedni drugima

Na desetine hiljada vjernika iz cijele BiH danas su pohodili čuvenu Tekiju na Vrelu Bune, jedno od najvećih dovišta u BiH.

Uprkos jakoj kiši koja se sručila na Blagaj uoči samog programa u kompleksu Tekije, rijeka vjernika se smjenjivala u ovom jedinstvenom ambijentu kako bi okrijepil svoja srca i duše.

Tradicionalni mevlud i zikr su proučili mostarski imami te šejhovi i derviši predvođeni šejhom Ćazimom Hadžimejlićem, a riječi dobrodošlice vjernicima je uputio mostarski muftija, Salem ef. Dedović.

On je posjetio na višestoljetnu tradiciju ovog dovišta koja se, rekao je, njegovala u afirmirala sve do danas.

- Draga braćo i cijenjene sestre, vi koji ste nam došli uz svih krajeva naše domovine Bosne i Hercegovine i šire od domovine Bosne i Hercegovine kao matice svih Bošnjaka iskazujem vam veliku zahvalnost što ste kao u uvijek do sada podijelili s nama ovu veliku radost ovdje da čuvamo naše zajedništvo, da baštinimo ono što smo od naših čestitih predaka naslijedili - kazao je, između ostalog muftija.

Ukazao na zajedništvo

Posebne selame i izraze dobrodošlice iskazao je izaslaniku reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića, goraždanskom muftiji Remziji ef. Pitiću.

- On je naš hercegovački muftija na rijeci Drini, kojemu pripada i Foča, kao prva prijestonica hercegovačkog sandžaka stotinu godina - kazao je ef. Dedović.

Posebno je ukazao na zajedništvo i našu orjentiranost prema zemlji i naslijeđu koje smo, rekao je, dužni čuvati i prenijeti u nasljeđe budućim generacijama.

- Ovo je naša žila kucavica naše ustrajnosti, ovo mjesto je Bogougodno mjesto, mjesto u kojem osjećamo povezanost ljudskih srca. Ovdje se ljudska srca zbližavanju i nalaze smisao ljudskog postojanja - naveo je on.

Tu na ovom mjestu, nastavio je on, čitamo lekcije koje iznova trebamo ponavljati, iznova presabirati i gledati gdje smo, kakva nam je pozicija i uloga, kakvo nam je naše bošnjačko stanje i našeg bh.društva.

- Ne smijemo okretati leđa jedni drugima. Moramo okrenuti naša pitona lica prožeta vjerom jedbi drugima. Ovdje nas ova Tekija lijepa i sve tekije svijeta i baština Tekija i hanikaha i sufijskih tarikata uče kulturi i manirima u kojoj se ne isključuje čovjek, u kojima ne postoji ekskluzivizam i individualizam. Ne postoji zatvaranje. Ovo zatvaranje u individualizam ovog vremena čovjeka troši i udaljava čovjeka i čovjeka, udaljava od suštine - naglasio je on.

Nada se ne smije oduzeti

Ukazao je da živimo u vremenu kada su u krizi moralne vrijednosti, u kojem je velika dezorjentacija čovjeka i društva u cjelini, i u kojem su se ljudi otuđili i udaljilo.

- Ne smijemo dozvoliti da se našem čovjeku oduzme nada. Ne smijemo nasjesti na tu matricu, već biti nada u podrška jedni drugima. To je suština. Ako nećemo biti, kako možemo očekivati Božiju podršku i milost i očekivati da će u ovoj zemlji krenuti nabolje. U ovom vremenu u kojem svjedočimo jednom općoj društvenoj i političkoj nestabilnosti unutar našeg bošnjačkog korpusa, ovdje sa vrela Bune, sa ovog muslimansko-bošnjačkog skupa, u kojem je ujedinjen naš narod, želimo kazati da ovo nije vrijeme da je krajnje vrijeme da se prevaziđu populističke teme, razigravanje, razmetanje. Ovo je vrijeme u kojem se naš politički faktor usitnjava, u kojem se obezvrijeđuje pozicija bošnjačkog naroda kao najbrojnijeg naroda u zemlji. Ovo nije vrijeme za avanture..i svaka stranka, svaka partija zadovoljna sa onim što promoviše i što slijedi, a to je pogrešno. To je pogrešan put, loš odabir u vremenu u kojem je uveliko nagrižena stabilnost i funkcionalnost naše države. Njena suverenost se otvoreno dovodi u pitanje. Najavljuju se secesionistički nasrtaj na njeno tkivo. Ovo vrijeme pokazuje da svi ovi koji slijede samo sebe i gledaju samo sebe kroz taj uski politički okvir samo svoje partije i interesa ne donose dobro svojoj zemlji. Krajnje je vrijeme da pogledaju da je ovo vakat i trenutak u kojem se moraju okupiti oko onog što je jedinstvo, zajedništvo i budućnost ove zemlje. Nije dobro da se unosi nemir u naš narod, da se aktuelnim previranjima koje dostižu stepen mržnje i isključivosti među Bošnjacima prenosi na naš narod. To nije dobro. Odavno na to upozoravamo. Upozoravamo i one koji su pozicija i opozicija da ovo nije vrijeme od toga. Ovo je vrijeme od krajnje ozbiljnosti i odgovornosti koja se treba preuzeti i za što su odgovorni oni koji su dobili povjerenje da se brinu o općim javnim interesima našeg naroda naše države i njene budućnosti - podvukao je muftija Dedović.