Ambasador BiH u Zagrebu opet "opleo" po Bećiroviću: Stavio je Dodika u rang teroriste

Kaže da je bivša ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković, prilikom dolaska u Zagreb, insistirala da on ne bude na sastancima, ali je tad mijenjan format posjete, te je to više izgledalo kao privatna posjeta.

- Mi iz toga vidimo kako Bećirović zamišlja tu građansku državu, to je ona građanska država kako je oni vide, država koja u stvari najviše liči na nacionalnu državu Bošnjaka, ali za potrebe zapada i Evropske unije, naziva se građanskom državom. To je država u kojoj Bošnjaci suvereno vladaju a ostali, Srbi, Hrvati, imaju pozicije drugog reda, sluge, kmetovi i tako dalje. On je, jednostavno, pokazao kako zamišlja funkcionisanje BiH kad bi on mogao da je uredi po svojim mjerilima - izjavio je Vranješ.

Tužba za klevetu

On je rekao i da je Bećirović, očigledno, odlučio da kleveće Milorada Dodika i dodaje da mu je to bila glavna namjera prilikom dolaska u Zagreb.