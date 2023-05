Jadranka Kosor za "Avaz": Dodiku ne bih dala ni da mi tri nacrtane koze prevede preko ceste

O evropskom putu naše zemlje i obavezi Hrvatske da pomogne BiH za „Avaz“ govori bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor. Ona otkriva i ko su političari kojima ne bi dala ni da „tri nacrtane koze prevedu preko ceste“, kada građani BiH mogu očekivati istinske promjene, reakcijama na njenu poruku roditeljima ubijene djece Sarajeva...



- Većina političara kao da po inerciji traži problem umjesto rješenja i stotinu razloga za tenzije i sukobe, a niti jedan zajednički cilj oko kojeg bi se okupili. O evropskoj perspektivi svi govore, niko je ne vidi, a malo ko je zaista i priželjkuje - kazala je Kosor.

Kako je navela, sve se pretvorilo u neku vrstu ustajale vode, gdje se ne događa ništa.

Evropski put

- Ništa se vidljivo, stvarno i opipljivo ne mijenja. Kod posljednjih događaja u vezi s odlukama visokog predstavnika, upitala sam se može li itko zamisliti da ravnopravna članica EU postane država u kojoj jedna osoba s te razine donosi odluke takve težine.

Zbog toga bi političari sa svih strana i svih boja u BiH trebali progledati. Dok god postoji ta institucija, netko tko s razine neke vrste tutora može odlučivati, to u kontekstu demokracije, kako se ona shvaća u EU, nije do kraja dovršena država. Iskreno sam velika prijateljica BiH i svih ljudi koji žive u susjednoj državi.

Namjerno ne upotrebljavam izraz građani, predstavnici naroda, već ljudi, jer svi smo na kraju dana samo ljudi. Kada je riječ o izgradnji institucija BiH i stvarnom evropskom putu BiH, čini mi se da je bolja situacija bila u vrijeme dok sam ja bila premijerka nego danas. Ne zbog mene, naravno, već zbog ukupnog ozračja - dodala je Kosor.

Prema hrvatskim političarima, priznaje, veoma je kritična kada govori za medije u Hrvatskoj. U intervjuima za inozemne medije, u koje ubraja i one iz BiH, nastoji birati riječi, ali njena stajališta se ne mijenjaju godinama.

- Ne mijenjaju se moja stajališta ni kad je član Predsjedništva bio Dragan Čović, niti sada kada je Željko Komšić u Predsjedništvu uime hrvatskog naroda. U međuvremenu se zakoni i Ustav nisu mijenjali.

Dok ne dođe do dubinske promjene političara na svim razinama koji odlučuju o BiH, koji imaju moć da odlučuju o smjeru u kojem će država ići, ništa se bitno i suštinski neće promijeniti. To su, manje ili više, isti ljudi od kojih jednom dijelu politički odgovara tavorenje. To očito odgovara i dijelu Hrvata, pa tko sam onda ja da izvan BiH prigovaram. Moj stav je da o BiH i o promjenama zakona, vlasti, bilo čega, odlučuju birači u BiH, a nikako mi iz Hrvatske – kazala je Kosor.

Posljednjih godina očigledno je približavanje stavova političara iz RS i dijela FBiH s većinski hrvatskim stanovništvom. Kosor je imala jasan stav i o izjavama poput one Dragana Čovića kojom je poslanicima u NSRS poručio da čuvaju RS.

- To, ako se neki Hrvati uzdaju u Dodika, da bi on mogao biti neka garancija za njihovu opstojnost, meni je pomalo tragikomično.

Treba pitati biskupa Komaricu zašto se brojni Hrvati koji su prognani nisu vratili. Jamac opstojnosti bilo kojeg naroda, a osobito hrvatskog koji je propatio i ima mnoge žrtve, ne može biti netko tko je negator genocida i tko se sastajao i najavljuje nove sastanke s Putinom, od kojeg se distancira cijeli demokratski svijet. Takav profil političara ne može jamčiti ništa, takvima ne bih dala da mi prevedu tri nacrtane koze preko ceste - istakla je Kosor.

Značajnije promjene građani BiH mogu očekivati tek nakon što sa scene odu dugogodišnji akteri. Djelimično, to se desilo nakon posljednjih izbora, nakon poraza SDA i njenog predsjednika Bakira Izetbegovića.

Ne rješavaju problem

- Meni nije jasno kako ljudi koji su tako dugo u politici, imaju tako dugo političko iskustvo, a na srcu im je domovina BiH, sve te silne, puste godine nisu našli način, model, ključ kako će rješavati probleme i BiH vući naprijed. Nikog ne bih obilježila kao krivca, sve je isto. Što je najvažnije, nikoga od njih ne vidim kao istinskog borca protiv korupcije, a za ulazak u EU to je nulti preduvjet – komentirala je Kosor.

Smatra da Hrvatska treba i mora pomoći BiH u provedbi reformi i bržem pristupu EU, jer, prema Ustavu, obavezna je da se brine o Hrvatima u BiH.

- A kako ćemo se brinuti o Hrvatima u BiH ako se zapravo ne brinemo o cijeloj susjednoj državi? Ako Hrvati žive u BiH, onda moramo pomoći da ta država istinski iskorači na evropskom putu, jer članstvo u EU je veoma važno, daje važne benefite za BiH koja i dalje nosi težak teret rata.

Nosi i puno mogućnosti za dobrobit običnog čovjeka, a da bi se to postiglo, moraju se graditi demokratske institucije i demokratsko društvo. Mislim da mi imamo tu dužnost pomoći svojim iskustvom. Niko bolje ne poznaje prilike, ali ni mentalitet u BiH, tu smo oduvijek, zauvijek ćemo tu živjeti, pa moramo biti i dosljedniji i puno iskreniji i iskrenije pokazati da smo spremni pomoći susjednoj državi – rekla je Kosor.

Teorije o stvaranju velikih država ili zona utjecaja Srbije, Hrvatske i Albanije na Balkanu, te tvrdnje da je FBiH već pod kontrolom Zagreba, smatra „puštanjem balona“ kako bismo se i dalje zaokupljali nevažnim temama.

- To apsolutno ne dolazi u obzir. Mi živimo u prilično kaotičnom svijetu i svatko tko imalo razumije što znači živjeti na ovim prostorima mora znati da si moramo što je moguće više pomagati i da je perspektiva zemalja zapadnog Balkana samo ostvarenje evropskog puta – naglasila je Kosor.

Opsada Sarajeva

Šokirana je slučajevima masovnih ubistava u Beogradu i Mladenovcu i upućuje saučešće porodicama.

- Mi koji smo roditelji zapravo smo roditelji svakom djetetu, čije god bilo. Suočavanje s takvom tragedijom za mene je potpuno nezamislivo. Nažalost, okruženi nasiljem svake vrste, jedan dio dječaka i djevojčica izrasta u nasilnike.

To je strašno upozorenje za svakog političara u Srbiji, ali i puno šire, za cijeli svijet. Svoje suosjećanje izrazila sam i s porodicama 1.601 djeteta ubijenog tokom opsade Sarajeva, ali je moja takva poruka naišla na mnogo uvredljivih komentara. Ostala sam konsternirana količinom mržnje i ludosti kod jednog dijela ljudi, a onda me uhvati strah kakva to budućnost čeka našu djecu ako se protiv zla ne budemo borili zajedno – kazala je Kosor.

