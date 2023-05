Analitičar Muris Čičić za "Avaz": Nema povratka na stare cijene

Nakon rekordne inflacije, izazvane štampanjem ogromnih suma novca kako bi se tokom pandemije koronavirusa pomoglo ekonomijama i građanima, svijet u ovom trenutku hoda po vrlo osjetljivoj, tankoj crti, gdje su na jednoj strani put ka izlasku iz inflacije, a na drugoj recesija.



Kamatne stope

Ovo je za „Avaz“ izjavio akademik Muris Čičić komentirajući pokušaje da se povećavanjem kamata inflacija pokuša svesti u prihvatljive okvire.

- Nakon godinu borbe, kroz povećanje kamatnih stopa, došlo je do neočekivano blagog smirivanja, pa smo još u ciklusu povećanja kamata, ali uz veliku dozu opreza, jer rast kamata usporava privredne aktivnosti, što može prijeći u recesiju. Tu je baš riječ o hodanju po žici. Trenutna predviđanja su da će u drugoj polovini godine doći do blagog smanjivanja inflacije, a da nećemo otići u recesiju. To se odnosi i na BiH, koja je sidrom vezana za eurozonu - kaže Čičić.

Iako je u BiH već došlo do pada inflacije za nekoliko procenata, u martu je iznosila 10,3 posto, građani to ne osjete, jer su troškovi života i dalje veoma visoki. Čičić upozorava da se cijene neće vratiti na početni nivo.

Rast plaća

Rast plaća i penzija te paketi jednokratnih „helikopterskih pomoći“ nisu dovoljni.

- Glavni problem BiH je kontinuirana politička kriza koja onemogućava vlade svih nivoa da rade nešto efektivno na ekonomskom planu. Jednostavno, od političkih svađa nemaju vremena da se bave pravim stvarima. Nema vremena ni onaj ko hoće, jer bilo šta da se predloži kao ekonomska mjera, na području reduciranja poreza, investicija ili infrastrukturnih projekata, odmah se javi neka druga strana koja to politizira ili uvjetuje. To predstavlja opstrukciju, što znači da sve stoji ili ne ide ni blizu kao što bi trebalo - navodi Čičić.

Izazivanje krize

BiH i dalje stoji na evropskom putu, koji bi riješio brojne probleme, a naš sagovornik uzroke vidi u politikama kojima to i jeste cilj. Dokaz za to vidi i u najavi nove posjete predsjednika RS Vladimiru Putinu.

- Izazivanje kontinuirane krize je, očigledno, ruski projekt, a igrači koji to provode moraju biti nagrađeni. U svakom slučaju postoje jake domaće snage koje aktivno rade protiv priključivanja BiH u EU, a one se jasno ogledaju kroz onemogućavanje ekonomskih mjera - ističe Čičić.