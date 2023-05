Stevandić: Otcjepljenje RS nije primarni cilj

U imovinu RS niko ni prstom ni olovkom neće taći. Visoki predstavnik nema ingerencije niti može djelovati. Dok su ga u Federaciji podržavali, on je svojim odlukama Federaciju zaključao i pretvorio je u laboratoriju, kazao je u intervjuu za Mrežu na FTV Nenad Stevandić, predsjednik NSRS. Stevandić je u intervjuu govori i o Dodikovoj retorici, ali i odgovara – je li poslušnik i ucjenjuje li Dodika. Ko bi dobio batine zbog neustavnog 9. januara? Je li Dodik nacionalno blago Srba i RS koji se ne može niti klonirati niti patentirati?

"Kafanska priča"

Na početku Stevandić kaže da je rječnik koji je Kristijan Šmit (Christian Schmidt) koristio prilikom podnošenja izvještaja Vijeću sigurnosti UN-a neprimjeren i diplomatama nižeg ranga, a pogotovo nekome ko planira da bude na takvoj funkciji.

- To je kao nekakva kafanska priča, da se neko targetira, da se nahuškaju ljudi na njega i on je Vijeće sigurnosti shvatio kao u kafani huškanje Dodika. Nije ni njemu gospođa Cvijanović ostala dužna, ali je Željka Cvijanović, ako pogledamo njegov govor i odnos prema drugim narodima i entitetima i uporedimo ga sa govorom nelegalnog predstavnika gospodina Šmita prema radu entiteta i funkcionerima, ovo je sramota, a ovo je primjer diplomatskog govora. Željka Cvijanović nije rekla ružno ni o jednom političaru iz Federacije, čak ni o onima sa kojima se ne slaže, ni o jednom narodu, ni o jednom entitetu, nije nikoga targetirala i nije koristila rječnik koji je uvredljiv.

Smatra da je izvještaj Kristijana Šmita uperen protiv Srba i da je on srbofob.

- Gospodin Dodik je samo alibi da bi se nanosila šteta RS i srpskom narodu i našim pravima i kao entitetu koji ima svoj ustavni položaj, ima svoje ustavne kapacitete i ima svoj izvedeni vid državnosti kao što ima i Federacija. Dodik je izabran od strane naroda u RS sa velikim brojem glasova i ako pogledamo njegova zadnja tri izbora to su najveći brojevi glasova u historiji BiH. Prema tome, vi s tim ponižavate i nazivate pogrdnim imenima taj narod koji ga je birao, koji iza njega stoji i koji on predstavlja. Tako da vam je on alibi da biste targetirali i vrijeđali narod.

"Dodik govori kao predstavnik srpskog naroda"

Kaže da Dodik govori kao predstavnik srpskog naroda koji mu je dao mogućnost da to govori.

- Kada bi bio referendum provjerili bismo da li srpski narod želi secesiju. Ali mi taj referendum nismo raspisali i secesija je rezultat ukidanja RS. Secesija, odnosno otcjepljenje se spominje samo kao odgovor na ukidanje Republike Srpske. Pošto se u Federaciji niste potrudili da se zabrane ružan rječnik, da se mi nazivamo genocidašima, da se čitav narod targetira otvorili ste put. Evo, gospodin Bakir Izetbegović nas naziva genocidašima. I to javno, u mikrofon. A kad mi kažemo ako nas budete vrijeđali mi ćemo se otcijepiti, onda to nije normalno. Otcjepljenje nije primarni cilj, nije odluka koja je donesena. Ali je rečeno, ukoliko hoćete da nas ukinete mi ćemo se otcijepiti. I to vam je stav srpskog naroda, tako svi mislimo. Gospodin Dodik je posebna ličnost, on ima poseban način izražavanja, ali mi sad ne govorimo o nekakvim finesama.

"Narod nam ne bi dozvolio da ne slavimo 9. januar"

Stevandić navodi da je sve što Dodik govori reakcija na pokušaj ukidanja RS.

- Svima poručujem, nemojte ukidati Republiku Srpsku i ona se neće otcjepljivati. I riješili smo problem. Za mene je Republika Srpska državotvorni entitet koji je potpisnik posredno Dejtonskog mirovnog sporazuma i subjket koji je potpisao sve anekse Dejtonskog mirovnog sporazuma i koji iz toga izvodi svoje pravo na samostalno odlučivanje. I to piše u Ustavu BiH. Mi smo naravno potpisali Dejtonski sporazum, mi želimo mir i mi ćemo u BiH biti spremni da živimo zajedno i da doprinosimo ukoliko naša prava na samostalno odlučivanje, na imovinu, na ustavnu nezavisnost ne budu ugrožena. Ako budu ugrožena otvorit će se politički procesi koji će govoriti o disoluciji BiH.

Ističe da nema potrebe da reaguje kada neko kaže da je Republika Srpska država.

- Mnogi mi imamo tu percepciju i to nije kažnjivo. Svaki narod ima svoju državnost koju je izveo iz svojih entiteta. 90 posto ljudi u RS smatra da smo mi država sa nekim blagim tehničkim nedostacima. Vi nas dovodite u poziciju da mi raspravljamo o svojim osjećanjima. Ali mi time ne činimo ništa protiv BiH, ne negiramo njenu državnost.

Naglašava da Kristijan Šmit u RS nema nikakve ovlasti.

- Mi njega ne priznajemo. Visoki predstavnik u RS ne može ništa odlučiti. Kad bi on nešto uveo, to se ne bi primjenjivalo, ne bi bilo objavljeno u Službenom glasniku. Mi i vama treba da budemo svjetionik u odnosu na visokog predstavnika. On je zaključao Federaciju i pretvorio je u laboratoriju eksperimentišući sa Izbornim zakonom, ovaj put na štetu Bošnjaka, a u korist Hrvata. Ovdje ne treba niko da radi ni na čiju štetu i ni u čiju korist. Ovdje mi treba da se dogovorimo. Nama su sve krize proizveli visoki predstavnik i sudije Ustavnog suda. Odluke Ustavnog suda koje su neprimjenjive ne mogu se poštovati. Nama narod ne bi dozvolio da ne slavimo 9. januar, dobili bi batine.

"Ne dam da Narodna skupština bude kafana"

Govoreći o državnoj imovini Stevandić kaže:

- Mi smo gazde u svojoj kući. Ovo je naša teritorija, naša zemlja. Mi ćemo državnu imovinu i dalje smatrati riješenom Dejtonskim sporazum. Ako se BiH sastoji od entiteta, onda se ona sastoji od imovine njenih entiteta. Još uvijek postoji veliki prostor da se mi dogovorimo. Znate kako Šmit ispravlja to što je ugrozio glasačka prava Bošnjaka? Tako što opali protiv Srba i zna da će Bošnjaci to naivno da prihvate i onda oni sretni što je on prozvao Dodika u Vijeću sigurnosti, a on njima zeznuo način na koji se biraju ljudi u Federaciji. Pa to je pakost, to je podlost. Ja sam ponosan što smo se mi u RS izdigli iznad toga. Nije nama visoki predstavnik problem, mi smo njemu problem.

Navodi da Republika Srpska ima crvenu liniju.

- Nema šanse da nam iko pipne u imovinu. Vjerujte. Ne postoji niko ko će u RS staviti olovku na našu zemlju. To nije pitanje političke ličnosti Dodika, Stevandića, opozicije. Tu smo svi isti. to znači da se to ne može mijenjati. To je aksiom, crvena linija. Vi u Federaciji obožavate visokog predstavnika i Ustavni sud. Oni više štete prave Federaciji nego Republici Srpskoj zato što smo se mi njih riješili. Ja u Federaciji sve ljude volim, nemam ni sa kim problem i ja hoću da se dogovorimo.

Na pitanje da li je poslušnik Milorada Dodika odgovara:

- Ne. Nisam nikad nikoga ucjenjivao. Nemamo šta da ucjenjujemo, mi smo potpisali koalicioni sporazum. Ne dam da Narodna skupština bude kafana.

Stevandić kaže da je Dodik posebna ličnost koja ima poseban stil.

- Mi smatramo da je njegova izjava da je on nacionalno blago RS u skladu sa stilom gospodina Dodika.