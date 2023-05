Nikšićeva lekcija primitivcu Ružniću

Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, jučer je iznio niz optužbi i uvreda na račun Sarajeva, kazavši, između ostalog, da "kad su predizborne kampanje, u javnim nastupima i njihovim sastavima na društvenim mrežama veliki političari iz Sarajeva uvijek ponude izlive ljubavi za Krajinu i Krajišnike".

Ovaj abdićevski sindrom da je Krajina privatna prćija i dizanje antagonizma prema Sarajevu politički gubitnici iz NES-a ponovo potežu, kako bi unošenjem razdora u društvu pokušali opravdati svoje destruktivne politike.

- Političari u Sarajevu se ni u javnom nastupu ne ponašaju državnički, a kamoli sada u djelima da pokažu brigu za državu. I ne, ne trebaju nam sad dolaziti ovamo u čizmama i s kolonom medija – kazao je, između ostalog, Ružnić, aludirajući na novu Vladu FBiH.

Gospodska reakcija

Na ovaj primitivni ispad Ružnića reagirao je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.

- Delegacija Vlade FBiH krenula u obilazak poplavljenih područja u Krajini. Krenuli smo u Krajinu. Kišu i poplave nismo mogli spriječiti. Ali kao što smo 2014. dali i učinili sve što je bilo do nas da pomognemo ljudima koji su ostali bez domova i svega onoga što su cijelog żivota gradili, to radimo i sad. Nadali smo se tada da dugo nećemo morati svjedočiti ovakvim ljudskim životnim nedaćama. Nažalost, jesmo. Ali nismo obeshrabreni.

Bosanci i Hercegovci su uvijek bili jedni uz druge, pomagali se i ne sumnjam da će tako biti i ovog puta. Time se vodimo i mi u Vladi Federacije – kazao je Nikšić.

Premijer FBiH je istakao kako su u Bosansku Krupu poslane prve pumpe za ispumpavanje vode.

- Jučer nakon sjednice Vlade sam jasno rekao i ponovit ću - niti jedna prirodna nepogoda, niti jedna nevolja koja zadesi naše ljude, ne smije biti politizovana niti korištena za sakupljanje političkih poena. Ipak, neki to bez ikakvih problema rade. To nije dobro i pozivam sve razumne ljude da to shvate – kazao je Nikšić.

Djela, a ne riječi

Nikšić je poručio da neće odgovarati na laži i spinove upućene njemu, te da će umjesto toga raditi svoj posao, ističući koje korake je već poduzeo.

- Znate da smo jučer na hitnoj sjednici Vlade odobrili pola miliona maraka interventne pomoći. Naravno da se tu nećemo zaustaviti. Zato smo jutros krenuli u Krajinu. Ovo je situacija u kojoj svi trebamo biti i djelovati ujedinjeno, kako bismo pomogli nasim Krajišnicima da iznesu teret prirodne nesreće koja ih je zadesila. Siguran sam da ćemo u tome uspjeti. Naši napori neće stati kad večeras krenemo iz Krajine svojim kućama. Vlada Federacije BiH će do samog kraja svim svojom resursima biti na raspolaganju našem stanovništvu. Tako smo vam obećali i tako će i biti – napisao je Nikšić.

Inače, Ružnić je jedan od rukovodilaca NES-a, stranke koja je u posljednjem trenutku pokušala izvesti manevar rušenja parlamentarne većine u FBiH i sprečavanja nove vlasti tako što je, zajedno sa Strankom za BiH, poručila da neće podržati formiranje nove Vlade u koju je trebala ući. Srećom, većina je sakupljena i bez ovih dviju stranaka.

Očito da još postoje veze sa SDA iz koje su potekli, a NES, bivša ASDA, direktno je nastala kao rezultat otpora Tihićevoj modernizaciji stranka i uz geslo da se vraćaju izvornim principima SDA.

Iranski igrači

Podsjetimo i da je svojevremeno predsjednik ove stranke Nermin Ogrešević, kao načelnik Cazina, zajedno s predsjedavajućim Općinskog vijeća Rifetom Hozanovićem, 2007. išao na noge tadašnjem iranskom radikalnom predsjedniku Mahmudu Ahmadinedžadu (Mahmoud Ahmadinejad), koji je u njihovom prisustvu držao govor u kojem je najavljivao da dolazi vrijeme uništenja jevrejske države.

Skup je organiziran 2007., povodom 18. godišnjice smrti ajatolaha Homeinija, osnivača Islamske Republike Iran. O ovom skupu izvještavao je i ugledni Reuters, a na snimku se u publici, među ostalima, vide Ogrešević i Hozanović. Ovu posjetu Ogrešević je godinama krio kao zmija noge.