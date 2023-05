Nikšić: Krenuli smo u Krajinu, neću odgovarati na vaše spinove

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić posjetit će danas Unsko-sanski kanton i područja pogođena poplavama. On se oglasio na Facebooku, gdje je naveo da je delegacija krenula na put.

- Krenuli smo u Krajinu. Kišu i poplave nismo mogli spriječiti. Ali kao što smo 2014. dali i učinili sve što je bilo do nas da pomognemo ljudima koji su ostali bez domova i svega onoga sto su cijelog żivota gradili to radimo i sad. Nadali smo se tada da dugo nećemo morati svjedočiti ovakvim ljudskim životnim nedaćama. Nažalost jesmo. Ali nismo obeshrabreni.

Jedni uz druge

Bosanci i Hercegovci su uvijek bili jedni uz druge, pomagali se i ne sumnjam da ce tako biti i ovaj put. Time se vodimo i mi u Vladi Federacije.

Zato i jesmo posljednjih dana zajedno sa FUCZ pratili stanje. Bili smo spremni da intervenišemo i ljudskim i materijalnim resursima.

Nije bilo potrebe za tim, iako je stanje bilo dosta komplikovano. U Bosansku Krupu su jučer poslane prve pumpe za ispumpavanje vode.

Jučer nakon sjednice Vlade sam jasno rekao i ponovit ću - niti jedna prirodna nepogoda, niti jedna nevolja koja zadesi naše ljude, ne smije biti politizovana niti korištena za skupljanje političkih poena. Ipak neki to bez ikakvih problema rade. To nije dobro i pozivam sve razumne ljude da to shvate.

Ja ću se suzdržati od odgovaranja na laži i spinove upućene meni. Radit ću svoj posao.

Znate da smo jučer na hitnoj sjednici Vlade odobrili pola miliona maraka interventne pomoći. Naravno da se tu nećemo zaustaviti. Zato smo jutros krenuli u Krajinu.

Ovo je situacija u kojoj svi trebamo biti i djelovati ujedinjeno, kako bismo pomogli nasim Krajišnicima da iznesu teret prirodne nesreće koja ih je zadesila. Siguran sam da ćemo u tome uspjeti.

Naši napori neće stati kad večeras krenemo iz Krajine svojim kućama.

Vlada Federacije BiH će do samog kraja svim svojom resursima biti na raspolaganju našem stanovništvu. Tako smo vam obećali i tako će i biti - poručio je Nikšić.