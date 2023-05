Čolo o razlozima zašto je napustila SDA: Ako ja trebam da radim s takvim ljudima, to je pogubno za psihu

Dugogodišnja funkcionerka i sada već bivša članica Predsjedništva SDA Alma Čolo, koja je prije dva dana objelodanila da napušta tu stranku, gostovala je danas na N1 i govorila o razlozima zbog kojih je odlučila napustiti SDA, ali i o brojnim prijetnjama i uvredama koje je dobila na društvenim mrežama.

Ostavku je, kaže, podnijela 17. maja i poslala je Predsjedništvu SDA.

- Jučer je bila sjednica Predsjdništva i žao mi je što se dešava sada ovo sa poplavama, a toliko je medijski popraćena moja ostavka, a nije trebalo - rekla je Čolo.

"Vidjela sam da im ne trebam"

Kaže, u posljednje vrijeme je osjetila da im ne treba, da ljudi u stranci vole da zavađaju, te da je nisu zvali na sastanke.

- Od 1993. godine sam tu i to nije mali period. Promijenila sam tri predsjednika. Mene je u državni parlament prvi put predložio Alija Izetbegović. Bila sam tada tužioc. I četiri godine sam obavljala tu funkciju. Kad prođu sva ta imenovanja, sve to prođete, i onda osjetite da sve ono što vi kažete da se u stranci neki ljudi ne slažu sa vama i ne odobravaju, i počnu da vas izbjegavaju, da vas ne zovu na sastanke… Mi nismo od oktobra, kad su bili izbori, imali samo dvije sjednice Predsjedništva, mada statut propisuje jednom mjesečno sjednicu. Vidjela sam da toj stranci ne trebam, vidjela sam da neki ljudi vole da zavađaju ljudi, da me konfrontiraju sa Amorom Mašovićem s kojim sam sve ove godine bila saradnik - rekla je Čolo, i time, dodaje, osjetila da je bolje da se pomakne.

"Pogubno za psihu"

Nije navela tačno na koga misli kad kaže da "zavađa u stranci", ali podcrtala je da je 10 godina tužilac, te da nije naivna.



Rekla je da ne zna da li bi tužila sve one koji su je vrijeđali i omalovažavali na društvenim mrežama, osporavajući njenu diplomu. Dodala je kako je bila jedan od najboljih studenata, a što mogu potvrditi njeni profesori.

- Ako ja trebam da radim s takvim ljudima, to je pogubno za psihu - ogorčeno je rekla Čolo, referirajući se na svoje bivše stranačke kolege.

Rukovodstvo SDA je izbjegava

Ponovila je da je rukovodstvo stranke izbjegava, te da nije dobila ni odgovor od SDA nakon ostavke. Osvrnula se i na bliskost SDA sa DF-om.

- Nisam ja od jučer u SDA. Dešava se da ni jedna politička partija ne želi sa vama. Želi možda DF. Iako se u početku distancirao od nas, ali kad su mu u početku dali mjesto u Domu naroda, kad je Dženan Đonlagić ušao u Dom naroda, onda je DF tako blizak sa SDA. Nije malo dati mjesto u Domu naroda, nikad SDA nije imala samo dvije pozicije u Domu naroda u državnom parlamentu - rekla je Čolo.

Brojne uvrede

Podsjetimo, Čolo je jučer na društvenim mrežama objavila da su joj, nakon što je napustila SDA, upućene brojne uvrede.

- Sram te bilo, pa ti ne možeš Amoru Mašoviću ni cipele namazati, ti nisi vrijedna jedne pertle od cipela Amora. Koja si ti stoka od žene Fuj. Sad pravac NiP, jer tamo ide šljam i ološ - stoji u uvredljivoj poruci koju je objavila Alma Čolo.