Šta se dešava u RS: Lov na medvjede u FBiH zabranjen

Nakon što je jučer prošetao Starim Gradom, dio građana uznemirio, a neke raznježio, članovi Lovačkog društva “Sarajevo” medvjeda su vratili u njegovo prirodno stanište.



Tokom višesatne akcije bila je spremna i opcija da se mladi medo uspava, a onda vrati u šumu, jer ovu vrstu, barem kada je o FBiH riječ, štite zakonski propisi.

Nije moguće

Prema riječima Muhameda Hodžića, predsjednika Saveza lovačkih organizacija BiH, u FBiH je na snazi propis po kojem je mrki medvjed na listi zaštićenih, ali ne i strogo zaštićenih vrsta.

Ipak, lov na medvjede trenutno nije moguć jer zakon propisuje da se uzgojnim područjima definira plan upravljanja krupnim zvijerima, na osnovu kojeg bi se odobravao odstrel.

- Država je zaštitila tu vrstu, lovci upravljaju lovištima, ali se od njih ne može tražiti da naprave plan upravljanja. To je ozbiljan, naučni projekt koji traži dosta novca i za BiH bi to koštalo oko 5-6 miliona KM. Mora se utvrditi genetsko porijeklo svakog medvjeda, njegovi potomci i preci, čime precizno utvrđujete brojno stanje i za svaku jedinku znate odakle je, ko su mu roditelji i rođaci. Korisnici lovišta to ne mogu finansirati jer to su udruženja građana - kazao je Hodžić.

Ide odšteta

Na ovaj način lovačka udruženja u FBiH plaćaju odštete u slučajevima kada medvjed pričini štetu, a istovremeno ne mogu očekivati prihode koje RS, sudeći po vijestima iz lovišta u ovom entitetu, već uveliko inkasira.

- Najveći problem je što RS odstreljuje i naše medvjede, koje mi hranimo, plaćamo odštete, oni ga odstrijele, uzmu pare, a mi nemoćno gledamo jer nam je zakonodavac propisao da ne možemo upravljati - istakao je Hodžić te dodao da lovci svim snagama nastoje uvjeriti nadležne da mogu upravljati ovom vrstom divljači i na osnovu postojećih planova – lovno-gospodarskih osnova.

Trofejna vrijednost krzna

Sport koji u dijelu javnosti nerijetko izaziva zgražanje veoma je skup. Hodžić objašnjava da trofejna vrijednost medvjeda, zavisno od procjene, može iznositi i do 50.000 KM.

Na osnovu ovog dokumenta, dnevna taksa za lov iznosi 100 KM. Trofejna vrijednost krzna, zavisno od broja bodova, iznosi od 1.200 do 8.000 KM i više. Za ranjenog, a nepronađenog medvjeda lovac plaća 50 posto od procijenjene vrijednosti, a za promašaj 500 KM.

Smijenjeni šef Istražnog odjela SIPA-e Vahidin Šahinpašić objavio je na društvenim mrežama kako je odstrijelio medvjeda.